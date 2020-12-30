Karamollaoğlu: Niye Çin aşısına muhtacız?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,

parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 2020'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının bir bölümünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik farklı görüşlere değinen Karamollaoğlu, Çin aşısının tercih edilmesini eleştirdi.

GÜNDEM Türkiye'ye gelen Çin aşılarından dikkat çeken slogan

Vatandaşlara aşı olmaları tavsiye eden Karamollaoğlu, Çin aşısına ilişkin şunları söyledi: "Ben şahsen vatandaşlarımızın aşı olmalarını tavsiye ederim. Birçok senaryo ortada dolaşıyor. Bir gerçek var o da bu hastalığın yaygınlaştığı. Bütün dünyanın çare aradığı farklı ülkelerde farklı aşıların geliştirildiğine şahit oluyoruz. Biz şimdi Çin'den aşı alacağız. Davul-zurna bu gece 5'te inmiş uçak gözümüz aydın. Belli bir süre önce biz Çin'e aşı gönderdik. Şimdi biz niye Çin'in aşısına muhtacız?"

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