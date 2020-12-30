Gündem Karamollaoğlu Niye Çin aşısına muhtacız?
POLİTİKA

Karamollaoğlu: Niye Çin aşısına muhtacız?

Türkiye'ye gelen Çin aşısı ile ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz şimdi Çin'den aşı alacağız. Davul-zurna bu gece 5'te inmiş uçak gözümüz aydın. Şimdi biz niye Çin'in aşısına muhtacız?" dedi.

Haber Merkezi AA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,

parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 2020'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının bir bölümünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik farklı görüşlere değinen Karamollaoğlu, Çin aşısının tercih edilmesini eleştirdi.

Türkiye'ye gelen Çin aşılarından dikkat çeken slogan
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Türkiye'ye gelen Çin aşılarından dikkat çeken slogan

Vatandaşlara aşı olmaları tavsiye eden Karamollaoğlu, Çin aşısına ilişkin şunları söyledi: "Ben şahsen vatandaşlarımızın aşı olmalarını tavsiye ederim. Birçok senaryo ortada dolaşıyor. Bir gerçek var o da bu hastalığın yaygınlaştığı. Bütün dünyanın çare aradığı farklı ülkelerde farklı aşıların geliştirildiğine şahit oluyoruz. Biz şimdi Çin'den aşı alacağız. Davul-zurna bu gece 5'te inmiş uçak gözümüz aydın. Belli bir süre önce biz Çin'e aşı gönderdik. Şimdi biz niye Çin'in aşısına muhtacız?"

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