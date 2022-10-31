Karamollaoğlu yeniden seçildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin dün yapılan 8. Olağan Kongresi’nde yeniden başkan seçildi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye Karamollaoğlu, tek aday olarak girdi. Oy kullanan bin 50 delegenin tamamının oyunu alan Karamollaoğlu, yeniden genel başkan seçildi. Karamollaoğlu kongrede yaptığı konuşmada 6’lı masaya da vurgu yaptı. Karamollaoğlu, “Sadece 6 genel başkan yok. 85 milyon insanımız hep birlikte bu masada oturmaktadır” diye konuştu. Karamollaoğlu, 6’lı masaya ilişkin bu değerlendirmelerde bulunurken bu oluşuma muhalif isimleri 75 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) listesi dışında bıraktı. Başkanlık Divanı üyesi İlyas Tongüç, Haymana Mutabakatı Başkanı Hasan Yaşar liste dışı isimlerden. Söz konusu isimlerin parti içinde 6’lı masaya muhalif olduğu biliniyordu.

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