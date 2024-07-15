Karanlık örgütün gizli iletişimi ByLock: Kripto çöküş!

FETÖ’nün planlarını hayata geçirirken en çok önem verdiği konulardan birisi gizlilik oldu. Bunun için farklı iletişim yöntemleri kullanıldı. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki üyeleri ankesörlü telefonlar üzerinden, sivil uzantıları ise ByLock, Eagle, Kakaotalk, Signal veya çeşitli mobil oyunlar üzerinden haberleşti.

KARANLIK ÖRGÜTÜN GİZLİ İLETİŞİMİ BYLOCK

Bizzat örgüt tarafından hazırlanan ByLock, FETÖ’nün kullandığı en kritik kripto sistem oldu. Yayımlanmış bir kurulum dosyası bulunmayan programın, haricen ya da internet üzerinden temini mümkün değil. Program, örgüt üyelerine ya dijital ortamda tek tek iletildi, ya da bizzat sorumlu örgüt üyeleri tarafından elle kuruldu. Bağlantı, Türkiye haricindeki başka bir ülkedeki serveri üzerinden, genellikle ABD üzerinden gerçekleştirildi. Programa örgüt üyelerinden başkası ulaşamadı ve kullanamadı.

38 HANELİ PARALOLAR

Örgüt üyelerinin Bylock’ta iletişime geçebilmeleri için birbirlerinin kullanıcı adı ve kodunu bilmesi, tarafların birbirini arkadaş olarak eklemesi gerekiyor. Programa parola ile giriliyor. Çözümü tamamlanan verilere göre programa 38 haneye varan parola koyan örgüt üyeleri var. Programı çözen MİT’e göre 215 bin 92 kayıtlı Bylock kullanıcısı var. Toplam 17.2 milyon mesaj içeriği yer alan uygulamada 78 bin 165 kişinin sesli görüşme yapıldı, 46 bin 799 kişinin ise sesli iletişim sağladı.

TALİMATA UYDULAR

Örgüt 15 Temmuz darbe girişiminin ardından üyelerine ‘Bylock programını silin ve telefonları formatlayın’ talimatı verdi. Soruşturma kapsamında yakalanan örgüt mensuplarının da telefonları ya formatladıkları ya da yeniledikleri tespit edildi. Yargıtay, bu programların, özellikle de ByLock uygulamasının fail tarafından kullanıldığının tespit edildiği hallerde, örgüt üyeliğinin kesin olarak ispatlandığını kabul etti.

17/25 ARALIK MİLAT OLDU

ByLock’ programıyla ilgili kapsamlı hazırlanan ilk iddianamede FETÖ’nün, özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra suç faaliyeti içinde olmanın bilinciyle telefon dinlemelerine karşı kriptolu haberleşme programını kullanmaya başladığı belirtildi. İddianamede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in, “Tüm üyeler ByLock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur” şeklindeki talimatının ByLock programının örgüt için ne anlama geldiğini göstermesi bakımından önemli olduğu vurgulanarak, örgüt üyelerinin Gülen’in bu talimatıyla, özel bir server üzerinden yalnızca örgüttekilerin kullanabileceği, özel bir yazılım olarak üretilen, üyelerin deşifre

olmadan kendi aralarındaki iletişimi sağlama amaçlı, ByLock isimli kriptolu program üzerinden haberleşmeye başladıklarının anlaşıldığı dile getirildi.

Darbe planı Eagle’da yapıldı

FETÖ’nün darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyonların odak noktası olan ve örgütün kripto iletişim ağı ByLock’un MİT tarafından 2016 yılının başında çözüldüğü ortaya çıktı. Server’i Litvanya’da bulunan ve 260 bin kullanıcının 19 milyona yakın konuşmasının ele geçirildiğini öğrenen FETÖ’nün, iletişim kurmak için B planına geçtiği belirlendi. Operasyonel militanları ByLock’un çözülmesiyle deşifre olan FETÖ’nün üst düzey yöneticileri, Bylock kullananların olmadığı Eagle’ı kullanmaya başladı. Deşifre sonrası operasyonel militanlarını kaybedeceği endişesiyle harekete geçen örgüt, Eagle üzerinden üst düzey yöneticilerle birlikte darbe planını hazırladı. Darbenin planları da operasyonel üyelere Whatsapp grupları üzerinden ulaştırıldı. 15 Temmuz’da yaşanan hain kalkışma bu şekilde organize edildi.

Siviller ankesörcü

FETÖ’nün en gizli iletişim yöntemlerinden biri olan ankesörlü telefondu. Örgütün asker içindeki kripto üyeleri, bu yöntemle yıllarca sivil yöneticileriyle iletişim kurdu. Ancak FETÖ’nün tüm gizli planları gibi ankesör taktiği de titiz çalışmalar sonunda deşifre edildi. Ankesörlü telefonlarla ilgili olarak FETÖ itirafçısı olan şüpheli asker Y.G. ifadesinde, “Düzenli olarak telefonla iletişim kurmayız. Ancak sohbetleri aksattığımız dönemlerde bu kişi tarafından sohbete çağrılmak ya da evimize geleceğini beyan etmesi amacıyla aranırız. Ankesörlü hat üzerinden iletişimin amacı iki tarafın da deşifre olmaması” diye anlatıyor.

SORUŞTURMADA 9 KRİTER

TSK’ye sızmış binlerce FETÖ’cünün deşifre edilmesinde kritik rol oynayan ankesörlü telefon soruşturmasında 9 kritere bakılıyor. 4’ü olmazsa olmaz kabul ediliyor. Diğerleri ise delilleri destekliyor. İlk kriter aranma sayısı. 5 ve daha fazla arananların görüşmeleri incelemeye alınıyor. Periyodik olarak 15 günlük zaman aralığında düzenli arananlar da şüpheli gruba giriyor. Ayrıca aranmaları farklı ankesörlerden yapılmış şüpheliler de soruşturma kapsamına alınıyor. Örgütün iletişim yöntemlerinden biri de “sıfır saniye aramalar”, yani cevapsız çağrılar. Sözde sivil yöneticiler kripto örgüt üyelerini ankesörlü ya da büfe telefonlarından arayıp hemen kapatıyordu. Arayan numarayı tanıyan üyeler de o hafta örgütsel bir faaliyet olacağını anlıyordu.

Karşılıklı kod istiyor

Eagle, Bylock’ta olduğu gibi arkadaş ekleme işleminde taraflardan karşılıklı kodlar istiyor. Daha sonra sadece iki tarafın bildiği bir sır bilgi isteniyor. Sır bilgi iki taraftan da doğru olarak girilmezse konuşma kesinlikle başlamıyor. Eagle programıyla birlikte kolluk kuvvetlerinde görevli olan örgüt üyelerinin acil eylem planı hazırlayıp telefonlarına yükledikleri bir program ile PİN kodlarının 3 defa yanlış girmeleri halinde telefonlarını otomatik olarak sıfırladıkları ve bu sayede telefonlarında yüklü olan Bylock ve Eagle’dan kurtuldukları da ortaya çıktı.

50 bin kullanıcısı var

FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinin kullandığı ve 15 Temmuz darbe planının hazırlandığı Eagle’da 45 ile 50 bin arasında kullanıcı bulunuyor. ByLock gibi özel şifreleme sistemi bulunan Eagle’da konuşma kayıtları bir süre sonra otomatik olarak siliniyor ve programın son güncellemesi haziran 2015’te gerçekleştirilmiş. Eagle’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri Google Cloud hizmeti üzerinden güvenli mesajlaşma sağlaması. Yapılan mesajlaşmaların 256 bit uçtan uca AES şifreleme sistemi ile şifrelenmiş. Bilişim uzmanları bu şifrelemenin çözülmesinin oldukça zor olduğunu belirtiyor.



