Kardeş tanklar 12’den vurdu

3 bölükten oluşan ekipte, 1 Azerbaycan tank bölüğü, 1 Türk tank bölüğü ve 1 mekanize bölüğü katıldı. Tatbikat kapsamında tank tabur görev kuvveti manevra, tank atışı ve hendeklere karşı köprü kurma hareketleri icra etti. Tanklar 8 km menzilli güdümlü Cirit füzesiyle atış provalarında ilk hedefi tam 12’den vurdu. Tatbikatta havan atışı ve zırhlı tanksavar ile hedefler bir bir imha edildi.Son teknolojinin kullanıldığı cihazlarla 5 personel yerine 2 personel kullanılıyor.

Tatbikatın bir diğer aşamasında ise zırhlı tanksavar ile belirlenen hedefler tam isabet vurularak başarıyla sonuçlandı. 8 km menzilli cirit, umtas ve l-umtas anti tank füzeleri, sabit hedeflerin yanı sıra hareketli hedeflere de stabilizasyon yaparak vurabiliyor. Tatbikat kapsamında tankların geçişi için yatay kaydırmalı köprücü tankı ile düşmanın kazdığı hendeklere karşı köprü kuruldu. 7 dakikada kurulma ve 7 dakikada toplanma süresine sahip köprücü tank