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Kardeş tanklar 12’den vurdu

Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı-2023’de dün ‘kardeş’ tanklar sahnedeydi. 18 Ocak’ta icrasına başlanan tatbikatın izleme sürecinin ikinci gününde Türk ve Azerbaycan tankları maharetlerini sergiledi.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
04:00 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı-2023’de dün ‘kardeş’ tanklar sahnedeydi.

Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı-2023’de dün ‘kardeş’ tanklar sahnedeydi.

Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı Kış Tatbikatı-2023’de dün ‘kardeş’ tanklar sahnedeydi. 18 Ocak’ta icrasına başlanan tatbikatın izleme sürecinin ikinci gününde Türk ve Azerbaycan tankları maharetlerini sergiledi.

3 bölükten oluşan ekipte, 1 Azerbaycan tank bölüğü, 1 Türk tank bölüğü ve 1 mekanize bölüğü katıldı. Tatbikat kapsamında tank tabur görev kuvveti manevra, tank atışı ve hendeklere karşı köprü kurma hareketleri icra etti. Tanklar 8 km menzilli güdümlü Cirit füzesiyle atış provalarında ilk hedefi tam 12’den vurdu. Tatbikatta havan atışı ve zırhlı tanksavar ile hedefler bir bir imha edildi.Son teknolojinin kullanıldığı cihazlarla 5 personel yerine 2 personel kullanılıyor.

HENDEKLERE KÖPRÜ

Tatbikatın bir diğer aşamasında ise zırhlı tanksavar ile belirlenen hedefler tam isabet vurularak başarıyla sonuçlandı. 8 km menzilli cirit, umtas ve l-umtas anti tank füzeleri, sabit hedeflerin yanı sıra hareketli hedeflere de stabilizasyon yaparak vurabiliyor. Tatbikat kapsamında tankların geçişi için yatay kaydırmalı köprücü tankı ile düşmanın kazdığı hendeklere karşı köprü kuruldu. 7 dakikada kurulma ve 7 dakikada toplanma süresine sahip köprücü tank

25 metre uzunluğunda.


#Kış Tatbikatı-2023
#Azerbaycan
#TSK
#Kars
1 saat önce
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Kardeş tanklar 12’den vurdu
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