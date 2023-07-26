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Kardeş ülkelerden deprem konutu jesti

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin imarı için yurt dışından da yardım ve desteklerin geldiğini vurguladı. Özhaseki, Azerbaycan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın depremzedeler için konut yapmak istediğini bildirdi. Özhaseki, Yerinde Dönüşüm'e başvurunun 100 bini aştığını açıkladı. Özhaseki, İstanbul'un kentsel dönüşümü için büyükşehir ve 39 ilçe belediyesiyle toplantı gerçekleştirdiklerini, davet edilen İmamoğlu'nun ise katılmadığını söyledi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önceki gün toplanan kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deprem bölgesinde uygulanan Yerinde Dönüşüm Projesi çalışmaları için inşaatlara başlanacağını belirten Özhaseki, yerinde dönüşüm için başvuru sayısının 100 bini geçtiğini söyledi. Özhaseki, “Telefonumdaki uygulamadan hangi ilde ne kadar başvuru yapıldığını anlık olarak takip ediyorum” diye konuştu.


5 KATI GEÇMEYECEK

Şehir merkezleri için projeler hazırlandığını anlatan Özhaseki, “Güvenli olan, merkeze yakın yerlerde yöresel mimari dokunun korunduğu inşa faaliyetlerine başlayacağız. Hatay’da da merkezde yapılaşmaya başlıyoruz. En fazla 5 katlı olacak, zemin artı 4 katı geçmeyecek” bilgisini verdi.


YURTDIŞINDAN DESTEKLER VAR

Özhaseki, yurt dışından da konut yapımı için destek geldiğini söyledi: “Kahramanmaraş’ta Azerbaycanlı kardeşlerimiz afetzede kardeşlerimize konut yapmak için yer göstermemizi istediler. Onların inşa faaliyetleri için yerimizi hazırladık. Yine Suudlar da depremzede kardeşlerimiz için konut inşa etmek istiyorlar. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özbek kardeşlerimiz de depremzede kardeşlerimiz için 400 konut yapmak istiyorlar.”


İSTANBUL’A ÖZEL HAZIRLIK

İstanbul’un kentsel dönüşümü için Büyükşehir Belediyesi ile 39 ilçe belediyesinden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bilgi paylaşımı ve fikir alışverişi yapıldığını ve bu kapsamda bir çalışma grubu oluşturulacağını söyleyen Özhaseki, “Bu çalışma 1-2 ay sürer. 1-2 ay içinde İstanbul’da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz. Onları dinlemeden biz kendi düşündüğümüzü yaparsak daha sonra mırın kırınlar çıkıyor. İnşallah katkı sağlayabilirler, hepsini davet ettik. Fikirlerini alacağız, yol haritasını belirleyeceğiz” dedi.


İmamoğlu davet edildi

İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrılıp, çağrılmadığı sorusunu yanıtlayan Özhaseki, “Evet davet edildi, personellerini gönderdiler kentsel dönüşüm ekiplerini gönderdiler, yol haritası çıkınca başkanları davet edip anlatacağım. Ben daha önce kendilerine birkaç kez söyledim; deprem üzerinden siyaset olmaz. En azından siyaset üstü görerek devam edelim diye teklif ettiğim için başkanları çağırıp ‘İstanbul dönüşümünü şöyle şöyle yapacağız’ diye anlatacağım” şeklinde konuştu.


#Yerinde Dönüşüm
#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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