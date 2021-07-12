Kardeşi gözaltına alınan Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama: Cezasını çeksin

Fatsa 1.Asliye Ceza Mahkemesince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kardeşi, Ordu’da bir hastanede yönetici C.Ş, (41) dün Fethiye’de yakalandı.
"Uzum yıllardır irtibatımız yok"
CHP'li Kaftancıoğlu, kardeşinin gözaltına alınması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisiyle uzun süredir irtibatı olmadığını savunarak cezasını çekmesi gerektiğini söyledi.
"Bir suç varsa cezasını çekmeli"
Kaftancıoğlu, "Kendisinin biyolojik olarak kardeşim olduğu doğrudur ancak annesinin babasının ve ailesinin yüzünü yere düşürdüğü andan itibaren ve iyi niyetle kendisine uzanan elleri de görmezden gelmesi üzerine kendisiyle çok çok uzun yıllardır hiçbir irtibatımız yoktur. Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir" ifadelerini kullandı.