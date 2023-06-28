Kardeşliğimiz güçlenecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajda Türkiye Yüzyılı’nda yatırım ve reform vurgusu yaptı. “Rabb’imize bizleri bir Kurban Bayramı’na daha sağlıkla huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamdediyoruz” diyen Erdoğan, Kurban Bayramı’nın Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlara hayırlar getirmesini diledi.

ÇALIŞMALARIMIZI FASILASIZ SÜRDÜRÜYORUZ

Bayramların millet olarak birlik, beraberlik, ezeli ve ebedi kardeşliğin hatırlandığı mübarek günler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Kurban Bayramı özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. 6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı’nın vatandaşlarımız arasında kardeşlik iklimini inşallah daha da güçlendireceğine inanıyorum. Depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı fasılasız sürdürüyoruz.”

EVLERİN TESLİMATI EKİMDE BAŞLIYOR

“Geride bıraktığımız seçim döneminde de bu hassasiyetimizi koruduk. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. İnşa ve ihya faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız.”

TÜM ENERJİMİZİ MİLLET İÇİN HASREDECEĞİZ

Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülke sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuklarına işaret ederek, bundan sonra tüm enerjilerini ve vakitlerini Türkiye’yi ve milletin taleplerini karşılamaya hasredeceklerini belirtti. “Buradan bir kez daha verdikleri güçlü destekle iki bayram arasında bizlere iki demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

SEÇİMLERİN KAZANANI TÜM TÜRKİYE’DİR

“Türkiye, en kritik seçimlerinden birini, demokrasi şöleni içerisinde yüzde 90’a varan rekor katılım oranıyla bütün dünyada gıptayla izlenen bir atmosferde hamdolsun başarıyla gerçekleştirmiştir. Seçimlerin kazananı tartışmasız bir şekilde 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye’dir. Ülkemiz aynı zamanda hizmetlerle eserlerle yatırımlarla ve reformlarla dolu dolu geçireceği altın değerinde bir 5 sene daha kazanmıştır. Biz de milletimizin güvenine layık olabilmek adına Kabinemiz ve ittifak ortaklarımızla birlikte omuz omuza çalışacağız.”

Liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasından liderlerin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Erdoğan ilk olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Âl Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Erdoğan ve Âl Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El-Burhan’la da telefonla bayramlaştı.

Jandarma’ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran sınırındaki Tendürek Üs Bölgesi’nde görevli güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı’nı kutladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın telefonuyla askerlere seslenen Erdoğan, “Böyle bir üssün kurulmuş olması inanıyorum ki terörle mücadelede bizleri çok daha başarılı kılacaktır. Sizler de bu işin zaten emniyet supabısınız” dedi.

Türkiye Yüzyılı menziline varacağız

“29 Mayıs sabahı itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı’mızı bir hayal olmaktan çıkarıp Allah’ın izniyle gerçeğe dönüştüreceğiz” diyen Erdoğan “Amacımız milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını her açıdan yeni bir dönemin, yepyeni bir şahlanışın, yeni bir toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir” ifadelerini kullandı. Bununla ilgili hazırlıklarını yaptıklarını, kadrolarını oluşturduklarını ve hedeflerini belirlediklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “İnşallah milletimizin çizdiği istikamette yürüyerek Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız.”

5 SENE BOYUNCA AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ

“Son 21 yıldır olduğu gibi gelecek 5 sene boyunca yine aşkla çalışacak, eser ve hizmet siyasetimizden asla taviz vermeyeceğiz. Rabb’im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Hac farizasını yerine getirme niyetiyle şu an kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum. Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Kurban Bayramı’nın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.”







