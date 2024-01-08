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Kargo şubesinde dağıtım öncesi zirai ilaç tenekesi patladı: Yaralılar var

Niğde'de, dağıtıma çıkarılmak üzere araca yüklenen kargo paketleri arasında, içinde zirai ilaç olan tenekenin patlaması sonucu 4 çalışan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, köpüklü suyla temizlik çalışması yaptı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

13:25 - 8/01/2024 Pazartesi
DHA
Kargo şubesinde patlama
Kargo şubesinde patlama

Niğde'de Kentteki PTT Kargo Şubesi'nde, dağıtıma çıkmaya hazırlanan kargo firması çalışanları, gönderileri araçlarına yerleştirirken, içinde zirai ilaç olan teneke patladı.

Tenekedeki zirai ilaçlarla temas eden çalışanlar, yüklemeyi durdurdu. İhbarla adrese sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin ölçümlerinde tenekede kimyasal maddenin yoğun çıkması üzerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, köpüklü suyla temizlik çalışması yaptı.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


#Niğde
#patlama
#kargo
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