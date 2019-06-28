Karı-kocanın makas yarışı zincirleme kazaya neden oldu

Yarış sırasında makas atarken zincirleme kazaya neden oldu

İstanbul Kadıköy'de D-100 Ankara istikameti Uzunçayır mevkiinde kaza meydana geldi.

Karı-koca olan Ahmet Şahin ile eşi Betül Şahin'in otomobilleriyle yolda yarış yaparken, makas attılar. Ancak, Betül Şahin'in yarış sırasında makas attığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önündeki araca çarptı.

DHA Yarış sırasında makas atarken zincirleme kazaya neden oldu

8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Daha sonra, arkadan gelen ve kazayı göremeyen sürücüler zincirleme kazaya karıştı. 8 aracın birbirine girdiği kazada 7 kişi yaralandı.

Makasçı karı-koca ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

DHA Yarış sırasında makas atarken zincirleme kazaya neden oldu

KARI-KOCA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, kazaya karışan bir ailenin çocukları ise büyük korku yaşayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çocukları anneleri sakinleştirdi.

Araçlarıyla makas atan ve diğer sürücülere dehşeti yaşatan karı-koca gözaltına alınarak Hasanpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

DHA Yarış sırasında makas atarken zincirleme kazaya neden oldu

Kaza nedeniyle yola uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.