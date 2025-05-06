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Karkamış'ta terör örgütü üyesi yakalandı

Karkamış'ta terör örgütü üyesi yakalandı

18:546/05/2025, Salı
IHA
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Terör örgütü üyesi, Gaziantep'te yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparken yakalanarak gözaltına alındı.
Terör örgütü üyesi, Gaziantep'te yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparken yakalanarak gözaltına alındı.

Kilis'te jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu, yasa dışı yollardan yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG üyesi yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde 2022, 2023 yıllarında Suriye'nin Münbiç bölgesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli, 5 Mayıs 2025'te Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparken yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Adli işlemleri için Kilis'e getirilen S.E.A., 6 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.



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