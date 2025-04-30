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Ankara'da terör örgütü operasyonu: 16 gözaltı kararı

Ankara'da terör örgütü operasyonu: 16 gözaltı kararı

09:3430/04/2025, Çarşamba
AA
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Ankara
Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, THKP-C/Devrimci Hareket silahlı terör örgütü mensubu oldukları ve il genelinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, THKP-C/Devrimci Hareket silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel faaliyetlere katıldıkları, kendilerine ait olduğu tespit edilen sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları, terör örgütünün il yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 16 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.



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