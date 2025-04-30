Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 15 kişiye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında olağandışı fiyat hareketlerini incelemeye aldı. Soruşturma sonucunda, belirli hisselerde manipülatif işlemler yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal süreç başlatıldı.