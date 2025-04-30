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Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 15 kişiye gözaltı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 15 kişiye gözaltı

09:1930/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Borsada manipülasyon yapanlara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Borsada manipülasyon yapanlara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Borsa İstanbul’daki şüpheli işlemler üzerine İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sermaye piyasasında manipülasyon yaptığı tespit edilen 15 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında olağandışı fiyat hareketlerini incelemeye aldı. Soruşturma sonucunda, belirli hisselerde manipülatif işlemler yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal süreç başlatıldı.


Üç şehirde eş zamanlı gözaltı

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildi. 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Zanlıların borsa fiyatlarında yapay dalgalanmalar yaratarak yatırımcıları yanıltmaya çalıştıkları öne sürülüyor.

Ne olmuştu?

Borsa İstanbul’da şubat ayında tespit edilen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin ihbarlar sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 23 Şubat’ta ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Mart ayında yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı dönemde SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), tüm kurumların işlemlerini detaylı şekilde incelemeye aldığını duyurmuştu.





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