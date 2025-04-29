Ağrı'da motorlu taşıtlar sınavında kopya operasyonu: 8 gözaltı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, motorlu taşıtlar sınavında kopya düzeneği kullanarak usulsüzlük yaptığı belirlenen 11 kişiye ait 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.