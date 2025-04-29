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Ağrı'da motorlu taşıtlar sınavında kopya operasyonu: 8 gözaltı

Ağrı'da motorlu taşıtlar sınavında kopya operasyonu: 8 gözaltı

13:2529/04/2025, mardi
IHA
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Ağrı'da motorlu taşıtlar sınavında kopya operasyonu: 8 gözaltı.
Ağrı'da motorlu taşıtlar sınavında kopya operasyonu: 8 gözaltı.

Ağrı'da motorlu taşıtlar sınavına girecek kişilerin üzerlerine kopya düzeneği yerleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, motorlu taşıtlar sınavında kopya düzeneği kullanarak usulsüzlük yaptığı belirlenen 11 kişiye ait 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

24 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 adet para sayma makinesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 825 lira para, 19 adet taşınabilir modem, 17 adet kulak içine takılan mini gizli kulaklık, 8 adet mini gizli kamera, 8 adet siyah renkli kablo düzenekli atlet, 25 adet ince batarya, 6 adet elektronik devre kartı, 6 adet cep telefonu, 6 adet flaş bellek, 1 adet e-imza, 2 adet hafıza kartı, 1 adet tablet, 1 adet kart okuyucu, 2 adet joker adaya ait olduğu değerlendirilen vesikalık fotoğraf, 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet ehliyet fotokopisi ve 1 adet noter onaylı imza beyannamesi ele geçirildi.

Operasyon dahilinde 8 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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