Gündem Karlıovada Nisanın ilk gününde kar yağışı
BİNGÖL

Bingöl haberleri: Karlıova’da Nisan’ın ilk gününde kar yağışı!

Karlıova’da Nisan’ın ilk gününde kar yağışı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Nisan ayınının ilk gününde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi, ilçe beyaza büründü.

Haber Merkezi İHA
Kar yağışından dolayı olumsuz bir durum yaşanmadı.
Kar yağışından dolayı olumsuz bir durum yaşanmadı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağış, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar olarak etkisini gösterdi. Mart ayında sürekli kar yağışı olan ilçede Nisan ayının ilk gününde de kar etkili oldu.

Kar yağışından dolayı olumsuz bir durum yaşanmadı.

Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında çok fazla kişinin sokağa çıkmaması nedeniyle kar yağışından dolayı olumsuz bir durum yaşanmadı.

Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Kar yağışından dolayı olumsuz bir durum yaşanmadı.

Nisan ayında ilk kar

Nisan ayının ilk gününe karla giriş yaptıklarını belirten ilçe sakinlerinden Latif Taşar, "Bugün 1 Nisan. Maşallah sabah kalktık baktık, yeniden kış ayına giriyoruz. Allah’ın izniyle bu kar da bitecek. Kar temizliği yaptık. İnşallah bitecek” dedi.

Vatandaşlardan Feytullah Yeşilova ise Nisan ayında ilk defa böyle bir yağış gördüğünü aktardı.

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