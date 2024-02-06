Kars'ta kar nedeniyle yollar kapandı 110 kişi mahsur kaldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan ve barınma ihtiyacı olan 110 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte, birçok köyde ve bazı şehirlerarası kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.