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Kars'ta kar nedeniyle yollar kapandı 110 kişi mahsur kaldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle birçok köyde ve bazı şehirlerarası kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Kars-Ardahan kara yolunda 110 kişi mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan vatandaşlar misafirhanelere yerleştirildi.

Semih Bozkuş
23:22 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Kars'ta yollarda mahsur kalan 110 kişi kurtarıldı.
Kars'ta yollarda mahsur kalan 110 kişi kurtarıldı.

Kars'ta kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi.

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan ve barınma ihtiyacı olan 110 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte, birçok köyde ve bazı şehirlerarası kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kars-Ardahan kara yolunun kar ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılmasının ardından 110 kişi, il merkezi ile Susuz ilçesindeki misafirhanelere yerleştirildi.

Valilik ve Kaymakamlık koordinesinde çalışma yapan ekipler, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de ulaşıma kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.




#Kars
#Susuz
#Kar
#Tipi
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