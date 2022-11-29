Kars'ta kuduz paniği: Bir köy karantinaya alındı

Denizgölü köyünde bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Buradaki analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde, başıboş hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

İLÇE GENELİNDE AŞILAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, kuduz vakasından sonra ilçe genelinde aşılama çalışması başlattı.

Denizgölü köyü ve çevresindeki yerleşim yerlerindeki kedi ve köpekleri aşılayan ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Köylerdeki okullarda da çocukları sahipsiz hayvanlara yaklaşımlarıyla ilgili bilgilendiren ekipler, ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerdeki kedi ile köpekleri aşılamak amacıyla çalışma yapıyor.

OYNAT 00:32 Mardin'de kuduz alarmı: Mahalle karantinaya alındı Mardin'in Derik İlçesinde dördü çocuk 7 kişiyi ısıran köpekte dört gün sonra kuduz tespit edildi. İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından alınan kararla, olayın yaşandığı Bahçelievler Mahallesi karantinaya alındı. Bölgeye altı ay süre ile her türlü hayvan ve hayvansal gıda girişi yasaklandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Bitlis'te kuduz paniği: Ekipler harekete geçti