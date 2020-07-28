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ANKARA

Kart dağıtma gücü Türkiye’de

Türkiye’nin Libya’da konumunu güçlendirdiğini söyleyen Libyalı gazeteci İsmail El-Giritli, “Türkiye, Fransa’nın tarihi geçmişi olan nüfuz bölgelerinde oyun kurucu olmaya başladı. Türkiye, Libya’da kartları yeniden dağıtma gücüne sahip” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
İsmailEl-Giritli
İsmailEl-Giritli

Libyalı gazeteci İsmail El-Giritli, ülkesindeki son durumu Yeni Şafak’a değerlendirdi. “Libya’daki manzarayı fırtına öncesi sessizlik şeklinde tarif etmek mümkün” diyen El-Giritli, “Bir tarafta Türkiye uluslararası düzeyde kabul görmüş olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı anlaşmalara dayanarak Libya’da hem sahada hem de siyasi düzlemde hareket etme imkanı bulurken diğer taraftan Mısır kendisine meşruiyet sağlayacak bir dayanak arayışı içerisinde” dedi.

TÜRKİYE’NİN KONUMU GÜÇLENİYOR

El-Giritli özetle şunları söyledi: “Amerika siyaseti ile Fransa ve Yunanistan dışında Avrupa’daki genel yöneliş de Türkiye’nin konumunu güçlendiriyor. Türkiye’nin desteği şu anda Libya’da çatışan taraflar arasındaki dengenin kurulmasında en önemli etken olarak varlığını sürdürüyor. Fransa’nın Libya’nın güneyi ile ilgili hedefleri var. Bir taraftan Rusya’nın diğer taraftan da Türkiye’nin Libya’ya girişi Fransa’nın emelleri önünde engel teşkil etti. Türkiye, Fransa’nın tarihi geçmişi olan nüfuz bölgelerinde oyun kurucu olmaya başladı.”

EKONOMİK FAKTÖRLER BELİRLEYİCİ

“Türkiye’nin ekonomik deniz sınır anlaşmasını yürürlüğe koyabilmesi için Mutabakat Hükümeti’nin varlığına devam ettirmesi ve tüm Libya toprağı üzerinde hakimiyetini sağlaması gerekiyor. Çünkü bu deniz sınırları Derne şehrinden Libya’nın en uzak doğusundaki Tobruk şehrine kadar olan sahil şeridi üzerinde bulunuyor. Ekonomik faktörler sahadaki askeri gelişmelerde de belirleyici olacak. Türkiye, Libya’da kartları yeniden dağıtma gücüne sahip.”

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