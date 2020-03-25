Kaşıkçı'nın katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi: Talimat ve görevlendirmeyi Selman’a yakın isimler yaptı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını veren Ahmet Bin Muhammed El Asırı, Saud Al Kahtani hakkında ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme’ suçlaması yapılırken, aralarında Kaşıkçı’yı boğarak öldüren suikast ekibinin de yer aldığı 18 şüpheliye ise ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçlaması yöneltildi. 20 şüphelinin de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

20 şüpheli hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Interpol Daire Başkanlığı üzerinden tüm şüpheliler hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılırken, Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlendi. Talepnameler Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne ulaştırıldı.

YALOVA’DA ÇİFTLİK EVİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, müşteki olarak yer aldı. Cengiz ve şüphelilerin cep telefonu görüşmelerine ilişkin hts kayıtları iddianamede yer aldı. Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girişi, şüphelilerin Türkiye’ye gelişleri, konsolosluk binası ve konutuna gidişlerine ilişkin görüntüler soruşturma dosyasında yer aldı. Suudi Konsolosun, başkonsolosluk konutu, araçları, Kaşıkçı’nın evi, şüphelilerin konakladıkları otel odaları olmak üzere şüphelilerden birinin telefon görüşmesi dikkate alınarak Yalova Samanlı Köyü’ndeki bir çiftlik evinde arama ve olay yeri inceleme işlemleri yapıldığı öğrenildi.

ABD’DEN ADLİ YARDIM İSTENDİ

Kaşıkçı’nın bilgisayarı, Ipad’i, 2 adet cep telefonunun çalışmasını sağlayan şifreler ve Icloud yedeklemesinin temin edilerek gönderilmesi için ABD’ye adli yardım talebi gönderildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında 54 kişinin tanık sıfatıyla beyanı alınırken, Hatice Cengiz’in anlatımları, olay yerinde yapılan arama ve incelemeler sonucu düzenlenen olay yeri inceleme tutanakları ve raporları iddianamede yer aldı.

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TALİMAT SELMAN’IN DANIŞMANLARINDAN

İddianameye göre öldürme eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere talimat veren 2 isim bulunuyor. Bu iki isim Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın eski danışmanı Suudi El Kahtani ve olay tarihinde yine Prens Selman’a çok yakın bir isim olan Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri oldu.

ARABİSTAN’A DÖNMEYE İKNA EDEMEDİLER

İddianameye göre bu iki ismin talimatları ve yönlendirmeleri sonrası suikast ekibinde yer alan 18 şüpheli Kaşıkçı’yı Suudi Arabistan’a götürmek istedi. Kabul etmediği takdirde ise öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket etti. Eylemin tüm ayrıntıları ile ilgili planlama ve iş bölümü yapıldı. Bu planı gerçekleştirmek için eylemin icrası esnasında birbirlerini takviye edip tamamladılar. Suçun işlenmesine yönelik etkin ve işlevsel bir şekilde katkıda bulunmak suretiyle suça doğrudan katılarak Kaşıkçı’yı boğarak öldürdükleri vurgulandı.

DELİLLERİ YOK EDEN ŞÜPHELİLERE SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında ayrıca cinayete doğrudan katılan ve bu suça azmettiren, suçun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla delilleri yok eden diğer şüphelilerin tespiti amacıyla soruşturma dosyasının ayrıldığı öğrenildi.

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