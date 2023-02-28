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Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Kastamonu'da sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu. Mayın, bölgeye sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

22:03 . 28/02/2023 Salı
AA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri Kastamonu açıklarında mayın imha etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri Kastamonu açıklarında mayın imha etti.

Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın kontrollü şekilde imha edildi.

Alınan bilgiye göre,
Cide-Doğanyurt
arasında, sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu.
Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve
TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı
ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemleri alınmasının ardından mayın,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS)
timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
#Karadeniz'de mayın
#Kastamonu
#Cide-Doğanyurt
#mayın
#TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı
#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS)
19 dakika önce
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Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
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