Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri Kastamonu açıklarında mayın imha etti.
Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın kontrollü şekilde imha edildi.
Alınan bilgiye göre,
Cide-Doğanyurt
arasında, sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu.
Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve
TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı
ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemleri alınmasının ardından mayın,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS)
timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
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19 dakika önce
Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
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