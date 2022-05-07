Derelerin su seviyesi yükseldi: Birçok köye ulaşım sağlanamıyor

Muharrem İnce: Altılı ittifaktan bir uzlaşı çıkacağına inanmıyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk'te gündeme dair açıklamalarda bulundu. Altılı masadan bir uzlaşı çıkmasının mümkün olmadığını söyleyen İnce, altı liderin aylardır hiçbir konuda anlaşamadıklarını belirterek, 'Biri 'Kamulaştıracağız' diyor, öbürü, 'Bu çağda kamulaştıramazsın' diyor. Biri 'Suriyelileri göndereceğiz' diyor. Diğeri 'Gönderemezsin' diyor. 'Anayasa'nın ilk dört maddesini tartışabiliriz' diyen var, 'Bunu asla tartışamayız' diyen var. Dış politikada birleşmiş değiller. 'Altılı ittifakta değiliz' diyen var. 'Altı genel başkan farklı şeyler söylüyor. ' ifadelerini kullandı.