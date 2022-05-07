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KASTAMONU

Derelerin su seviyesi yükseldi: Birçok köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da Çatalzeytin Kaymakamlığı, dere yataklarındaki su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak ilçe genelinde 6 geçici köprünün zarar gördüğünü, 5 köye ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Kastamonu haberleri: Çatalzeytin son dakika, Çatalzeytinde 5 köye ulaşım sağlanamıyor
İlçede 5 köyün yolu kapandı.

Kastamonu Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede dün aşırı yağışların etkili olduğu belirtildi.

"DOKUZ KÖPRÜ YIKILDI HABERİ YALAN"

  • Bugün bazı basın organlarında yer alan Çatalzeytin ilçesinde aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel sonucunda 9 köprünün yıkıldığı, 26 köyün yolunun kapandığı, vatandaşların evlerinden tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

BEŞ KÖYÜN YOLU KAPANDI

"Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel afetinden sonra yıkılan köprülerin yerine menfezlerle yapılan geçici köprülerden 6'sı 6 Mayıs'ta başlayan aşırı yağışın etkisiyle yıkılmış, 5 köyümüzün yolu kapanmıştır. Bu aşamada tahliye edilen hiçbir ev bulunmamaktadır. Suyun debisinin düşmesiyle bozulan geçici menfez köprülerin onarımı süratle yapılacaktır. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağduriyet yaşaması için gereken her türlü tedbir alınmıştır."

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