Kastamonu'da altı kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşanan olayda, evine gelen ve kendisini 'jandarma' olarak tanıtan bir kişi, Hatice Karaca'nın (70) 1,5 milyon TL değerindeki altınlarını çaldı. Bunun üzerine ihbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.