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Kastamonu'da altı kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı

Kastamonu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen ve altı kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan otobüs şoförü hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08:10 - 27/01/2024 Cumartesi
DHA
Kastamonu'daki kazada gözaltına alınan otobüs sürücüsü tutuklandı.
Kastamonu'daki kazada gözaltına alınan otobüs sürücüsü tutuklandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-Taşköprü Karayolu Alatarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çelik idaresindeki 34 ESY 73 plakalı Türkay Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu.


Devrilerek durabilen otobüste bulunan 33 yolcu yaralanırken, 6 yolcu da hayatını kaybetti.

Yaralılar arasında bulunan otobüsün şoförü Orhan Çelik, Taşköprü Devlet Hastanesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edilen Orhan Çelik, tutuklandı.




#Kastamonu
#Kaza
#Orhan Çelik
42 dakika önce
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