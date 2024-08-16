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Katil Netanyahu'yu yakalanma korkusu sardı: Soykırımcı İsrail'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yeni öneri

Siyonist İsrail Başsavcısının, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin olası bir yakalama kararını engellemek amacıyla Gazze'deki insani durumu inceleyecek bir komisyon kurulmasını önerdiği ifade edildi.

07:28 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 07:28 - 16/08/2024 Cuma
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Soykırımcı İsrail yönetiminin
Uluslararası Ceza Mahkemesi
nin (UCM) Başbakan
Binyamin Netanyahu
ve Savunma Bakanı
Yoav Gallant
hakkında yakalama kararı almasını önlemek için atılabilecek adımları görüştüğü belirtildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın aralarında bulunduğu bazı yetkililerle bir araya geldiği ifade edildi.


Görüşmede, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunun ele alındığı kaydedildi.



Yakalama kararını engellemek için 'bağımsız' soruşturma komisyonu baskısı


Başsavcı Baharav-Miara'nın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insani durumu incelemek üzere bir soruşturma komisyonu kurmasını önerdiği aktarıldı.


Ancak Baharav-Miara'nın soruşturma komisyonu kurulsa bile UCM Başsavcısı Han'ın başvurusunun iptal edilmesini sağlayabileceklerinden emin olmadığını dile getirdiği belirtildi.


Öte yandan Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Baharav-Miara ve bazı İsrailli uzmanların UCM'nin yakalama kararı almasını engellemenin tek yolunun İsrail tarafından Gazze'deki insani durumu soruşturmak amacıyla "bağımsız" bir komisyon kurmasından geçtiğini savunduğu ifade edildi.


Bu nedenle Baharav-Miara ve bazı İsrailli uzmanların Netanyahu'ya söz konusu komisyonun kurulması için baskı yaptığı ileri sürüldü.


Netanyahu ve Gallant için yakalama kararı başvurusu


UCM Başsavcısı Han da 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.


Han, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" açıklamıştı.




#Uluslararası Ceza Mahkemesi
#Binyamin Netanyahu
#Yoav Gallant
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