Katil İsrail kana doymuyor: Gazze'de can kaybı 40 bini aştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ile yıkıma ilişkin bilgi verildi.





40 bini aşkın Filistinli katledildi!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne karadan, havadan ve denizden saldırılarında son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirirken, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği şiddetli saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bin 5'e çıktı.





Son 24 saatte 107 kişinin yaralandığı Gazze Şeridi'nde saldırılarda yaralanan toplam Filistinli sayısı ise 92 bin 401 oldu.

Bulaşıcı hastalıklar artıyor

İsrail ordusu yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin sığındığı okulları da hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun bombardımanında altyapının tahrip olması ve yeterli içecek suyun bulunamaması nedeniyle salgın hastalıklar da yayılmış durumda.





İsrail ordusu Gazze'ye yardım girişlerini engellerken, birçok ülkenin havadan gönderdiği yardımlar zaman zaman Filistinlilerin üzerine bazen de denize düşüyor.





Tüm bölgelerinde açlık ve susuzluğun hakim olduğu Gazze Şeridi'nden gelen görüntülerde bebeklerin açlıktan bir deri bir kemik kaldığı görülüyor.





Kimliği belirlenen 40 bin 5 kişinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Sivil Savunma Kurumu yetkilileri en az 10 bin Filistinlinin naaşının da enkaz altında kaldığını ifade ediyor.







