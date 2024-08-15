|
Dünya

Katil İsrail kana doymuyor: Gazze'de can kaybı 40 bini aştı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı,16 bin 314'ü çocuk olmak üzere 40 bin 5'e yükseldi.

14:40 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:40 - 15/08/2024 Perşembe
AA
Kimliği belirlenen 40 bin 5 kişinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Sivil Savunma Kurumu yetkilileri en az 10 bin Filistinlinin naaşının da enkaz altında kaldığını ifade ediyor.
Kimliği belirlenen 40 bin 5 kişinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Sivil Savunma Kurumu yetkilileri en az 10 bin Filistinlinin naaşının da enkaz altında kaldığını ifade ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ile yıkıma ilişkin bilgi verildi.


40 bini aşkın Filistinli katledildi!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne karadan, havadan ve denizden saldırılarında son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirirken, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği şiddetli saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bin 5'e çıktı.


Son 24 saatte 107 kişinin yaralandığı Gazze Şeridi'nde saldırılarda yaralanan toplam Filistinli sayısı ise 92 bin 401 oldu.

Bulaşıcı hastalıklar artıyor

İsrail ordusu yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin sığındığı okulları da hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun bombardımanında altyapının tahrip olması ve yeterli içecek suyun bulunamaması nedeniyle salgın hastalıklar da yayılmış durumda.


İsrail ordusu Gazze'ye yardım girişlerini engellerken, birçok ülkenin havadan gönderdiği yardımlar zaman zaman Filistinlilerin üzerine bazen de denize düşüyor.


Tüm bölgelerinde açlık ve susuzluğun hakim olduğu Gazze Şeridi'nden gelen görüntülerde bebeklerin açlıktan bir deri bir kemik kaldığı görülüyor.


Kimliği belirlenen 40 bin 5 kişinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Sivil Savunma Kurumu yetkilileri en az 10 bin Filistinlinin naaşının da enkaz altında kaldığını ifade ediyor.



#Filistin
#Gazze Şeridi
#soykırım
#israil
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Canan Karatay'ın zirve formülü: Nefes aldırmayan sıcaklıklara su serpiyor! İçtiğiniz anda vücudun işleyişini değiştiriyor