Katılım yüzde %88,92

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerinde iradesini sandığa yansıtmak için sabahın erken saatlerinde oyunu kullanmaya gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 192 bin 214 sandık kuruldu. Oy kullanım merkezlerinde uzun kuyruklar oluşurken, seçimlere rekor düzeyde katılım sağlandı. Kesin olmayan verilere göre, 64 milyon 190 bin 651 seçmenden 55 milyon 761 bin 455’i oyunu kullandı. Seçime katılım oranı yurt içinde yüzde 88,92 olarak gerçekleşti. 2018’deki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine katılım oranı yüzde 86,24 olarak gerçekleşmişti. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 150 seçmen için ise 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde 9 bin 594 sandık kuruldu. Yurt dışında yüzde 52,69 oranında bir katılım gerçekleşti. Geçmiş seçimlere kıyasla yurt dışından seçimlere katılımda da artış yaşandı. 3 milyon 416 bin 150 seçmenden 1 milyon 817 bin 10’u sandığa giderek oyunu kullandı. Gümrük kapıları ve havalimanlarında kurulan 53 sandıktan 29’unda Erdoğan’ın adı çıkarken Arap Yarım Adası, Asya’nın batısı ve Avrupa’da oyların çoğunluğunu aldı. Türk yoğunluğunun çok olduğu Almanya’da ise yüzde 50’nin üzerinde Erdoğan’a oy çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 19’u geçemedi. Yurt dışından Erdoğan’a yüzde 57,2 oy çıkarken en çok oy yüzde 95,4 ile Lübnan’dan geldi. Yurt dışından Erdoğan’a yüzde 57,2 oy çıkarken en çok oy yüzde 95,4 ile Lübnan’dan geldi.