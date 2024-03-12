Kayak sırasında hayatını kaybeden kadın rehber memleketi Amasya'da toprağa verildi

"Kendisi rehber olduğu için ilk önce zirveye çıkıyorlar, tırmanıyorlar. Tırmanış bittikten sonra kayaklarla aşağı inmeye başlıyorlar ama kendisi rehber olduğu için ilk kayışı o yapıyor. Yanında 5 kişilik Alman grup var. Onlar da bekleme halindeler. Yaklaşık 50-60 metre sonra kaymaya başlayacaklar ama İsmet kız kardeşim ilk adımını attığı anda altındaki kar kütlesi kaymaya başlamış. Dolayısıyla karın altında kalmış, büyük bir kar kütlesi. Yanında bulunan diğer ekip müdahale etmiş ama yarım saat mücadele sonrası çıkarmışlar, kalp masajı yapmışlar ama yeterli olmamış. Bu şekilde kaybettik."