​Kayapınar Belediyesi’nde Ücretsiz yaz kursları başlıyor

Öğrencilerimiz açılan bu kurslarda yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirirken aynı zamanda ilgi alanlarına göre seçtiği branşlarda eğitim alıyor. Ücretsiz kurslar; Kayapınar Belediyesi’ne bağlı Bilgi Evleri,Kapalı ve Açık Yüzme Havuzları ile Spor Yerleşkesinde uzman antrenör ve eğitimcilerin gözetiminde gerçekleşiyor.

Futbol,Basketbol,Voleybol,Hentbol,Pilates,

Atletizm,Tenis,Yüzme,Drama,İngilizce,Resim,Satranç,Akıl ve Zeka Oyunları,Gitar ve Piyano gibi pek çok farklı branşta faaliyet gösteren Yaz Kursları her yıl Temmuz ayında başlayıp, Eylül ayına kadar devam ediyor.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, Yaz sezonlarında hayata geçirdikleri kültür,eğitim ve spor kurslarının tamamının ücretsiz olduğunu kaydederek,Eğitim ve Hareket ilkeleri kapsamında Kayapınarlıları kültür ve spor eğitimleriyle buluşturduklarını ifade ederek, tüm gençleri kurslara kayıt yapmaya davet etti.

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Kayapınar Belediyesi’ne bağlı Bilgi evlerinde, Kapalı ve Açık Yüzme Havuzları ile Spor Yerleşkesinde verilen kurslar şunlar:

Peyas 1 Bilgi Evi: Resim, Santranç, Kuranı-Kerim, İngilizce, İşaret Dili, Akıl ve Zeka Oyunları (mangala, riverse, bihar, pratik bardaklar, koridor, tangram)

Peyas 2 Bilgi Evi: Resim, Santranç, Kuranı-Kerim, İngilizce, Yaratıcı Drama, Matematik (Ara Sınıf Öğrencileri), Fen ve Teknoloji (Ara Sınıf Öğrencileri), Akıl ve Zekâ Oyunları (mangala, riverse, bihar, pratik bardaklar, koridor, tangram)

Ali Emiri Bilgi Evi: Resim, Santranç, Kuranı-Kerim, İngilizce, Yaratıcı Drama, Matematik (Ara Sınıf Öğrencileri), Fen ve Teknoloji (Ara Sınıf Öğrencileri), Akıl ve Zekâ Oyunları (mangala, riverse, bihar, pratik bardaklar, koridor, tangram)

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Anzele Kapalı Yüzme Havuzu: 7-17 Yaş Ücretsiz Yüzme Dersi ve 7-17 Yaş Ücretsiz Engelsiz Yüzüyorum Projesi

Küpeli Kapalı Yüzme Havuzu; 7-17 Yaş Ücretsiz Yüzme Dersi

Dicle Açık Yüzme Havuzu: 7-17 Yaş Ücretsiz Yüzme Dersi

Fırat Açık Yüzme Havuzu: 7-17 Yaş Ücretsiz Yüzme Dersi

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffra Okkan Spor Yerleşkesi: Atletizm, Voleybol, Basketbol, Tenis, Futbol, Hentbol ve Pilates

Park 75 Spor Alanı: Futbol, Basketbol, Tenis, Buz Pateni, Step-Aerobik-Jimnastik (Sabah Sporu)