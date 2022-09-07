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Kayınvalidesinin hayalini gerçekleştirdi: Gelin düğün yerine at üstünde geldi

Artvin'de, kayınvalidesinin hayalini gerçekleştirmek isteyen gelin düğün yerine at üstünde geldi.

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Haber Merkezi AA
Kayınvalidesinin hayalini gerçekleştirdi: Gelin düğün yerine at üstünde geldi
Gelin, kayınvalidesinin hayalini gerçekleştirmek için düğün alanına at üstünde geldi.

Artvin Belediyesinde veteriner hekim olarak görev yapan Uğur Coşgun ile Esen Yiğit, Çayağzı Mahallesi'ndeki salonda organize edilen düğünle dünyaevine girdi.

Damadın annesi Hayriye Coşgun'un yıllardır hayalini kurduğu Türk gelenek ve adetlere uygun olarak gelinin atla düğün alanına gelmesi arzusu, genç çift tarafından gerçekleştirildi.

Çift, Pırnallı köyündeki evinden gelin arabasıyla şehir merkezine geldi.

  • Gelin, buradan düğün salonuna kadar olan yaklaşık bir kilometrelik yolu ise Ardahan'dan getirilen ata binerek devam etti. Damat Uğur Coşkun da süslenmiş beyaz atın yanında yürüyerek geline eşlik etti.

Gelin ve damat, salonun önünde yakınları ve misafirler tarafından coşkuyla karşılandı.

Uğur Coşgun annesinin hayalini gerçekleştirmek istedikleri için böyle bir şey yaptıklarını anlatarak, "Annemin en büyük hayaliydi. Bizim için güzel, tatlı bir anı oldu. Unutulmaz bir şey yaşadık. Misafirlerimiz de buna destek oldular. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Esen Yiğit ise at üzerinde gelinlikle düğüne gitme teklifini ilk duyduğunda çok şaşırdığını ifade ederek, "Önce gelinlikle ata binmek zor olacağı için biraz tereddüt ettim. Düşününce yapabileceğime inandım ve fikir bana da sıcak geldi. Eşimi, kayınvalidemi kırmak istemedim. Çok keyif aldım." diye konuştu.

Aşiret düğününde gelinle damada 2,5 milyon liralık takı ve para
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Van'da yaşayan Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in mimar oğlu Samet Demir ile mimar Nur Demir, Edremit ilçesindeki otelde dünyaevine girdi.
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Sağdıçlığını Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğünde; Şerefan aşiretine mensup iş insanı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli yer aldı.
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Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 2,5 milyon liralık takı ve para takıldı.
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Damadın babası Mehmet Demir, düğünlerine katılan davetlilere teşekkür etti.
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Aşiret düğününde gelinle damada 2,5 milyon liralık takı ve para
Van'da, Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Nur Demir, dünyaevine girdi. İran, Irak, Van ve Hakkari'den yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damada 2,5 milyon liralık takı ve para takıldı.

Gelini ile sesi duyunca kapıya gitti: 9 aylık bebeği terk edilmiş buldu
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Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5716 sokak üzerinde bulunan Mehmet Dinçer’e ait müstakil evin önünde yaşandı. Mehmet Dinçer ile gelini Ebru Dinçer, kapının önünde bebek ağlama sesi duydu.
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Mehmet Dinçer, bahçe kapısını açtığında bebek arabasının içerisinde 9 aylık erkek bebek olduğunu fark etti.
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KAPI ÖNÜNDE AĞLAMA SESİ DUYDU<br><br>Gelini Ebru Dinçer ile birlikte bebeği alan Mehmet Dinçer, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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<br> Polis ekipleri bebek arabasında yaptığı incelemede bir poşet içerisinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartı buldu.
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AŞI KARTI BULUNDU, İSME RASTLANILMADI<br><br>Ekiplerin aşı kartında yaptığı incelemede bebeğin ismine rastlanılmazken, annesinin F.S. olduğu tespit edildi.
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Zaman zaman ağlayan bebek, sakinleştirmek için salıncakta sallandırılırken, Ebru Dinçer bebeğin sakinleşmesi için uzun süre kucağında tuttu.
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9 aylık bebek, mama, aşı kartı ve oyuncukla birlikte bahçe kapısına bırakıldı
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9 aylık bebek, mama, aşı kartı ve oyuncukla birlikte bahçe kapısına bırakıldı
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9 aylık bebek, mama, aşı kartı ve oyuncukla birlikte bahçe kapısına bırakıldı
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Sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu belirlenen 9 aylık bebek, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeğin ailesine ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.
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9 aylık bebek, mama, aşı kartı ve oyuncukla birlikte bahçe kapısına bırakıldı
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Gelini ile sesi duyunca kapıya gitti: 9 aylık bebeği terk edilmiş buldu
Antalya'da Mehmet Dinçer (74), evin bahçe kapısında çocuk arabası içerisinde bırakılmış 9 aylık bebek bulunca, görevlilere haber verdi. Erkek bebeğin arabasına bırakılan poşetten mama, oyuncak ve aşı kartı çıkarken, yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi oldu öğrenildi.


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