​Kayıp bir buçuk yılda tamamlanacak

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ulusal Destekleme Programı UDEP hazırlandı. Bir buçuk sene sürecek olan UDEP kapsamı içerisinde yer alan 2 Temmuz’da bitecek olan ‘Telafi de Ben de Varım’ programının detaylarını gazetecilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk açıkladı. Programla, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan binlerce öğrenci, isteğe bağlı olarak fiziksel, kültürel ve sanatsal aktiviteler için okullarda bir araya gelebilecek.

813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI

UDEP programıyla pandemideki kayıpların bir buçuk yıllık süreçte tamamlanabileceğini söyleyen Selçuk, “Okulları eylül ayında açmayı planlıyoruz. Aşı konusunun yeni eğitim yılına kadar kalması söz konusu bile değil. Şu ana kadar 813 bin civarındaki öğretmenimizin işlemi hallolmuş oldu. Önümüzdeki haftadan itibaren bu ayın içinde tamamlanmış olur” dedi.

DÜNYADA İLK ÜÇTEYİZ

Salgın döneminde öğrencilere eğitim desteğinde çoklu seçenek sunduklarını belirten Bakan Selçuk, “Bizim büyük şemsiyemiz UDEP, ülkemizdeki tüm çocukları desteklemek ve bu desteği belirli bir döneme indirgemekten ziyade bir buçuk yıla yayarak yapmak istiyoruz. Başka ülkelerin destekleme kampanyası için neler yaptığına baktığımızda içerik bakımından ilk üçteyiz. Googla’ın raporlarına göre pandemide 282 milyon 202 bin 533 kere canlı ders yapıldı. EBA Mobil yaklaşık 33 milyon kez indirildi. 14 milyon 100 bin 253 öğrenci ve bir milyon 177 bin 725 öğretmen EBA platformunu kullandı. EBA 23 milyar tıklanma sayısıyla dünya birincisi oldu. Bulunduğu çevrenin sosyal ekonomik şartları, eğitim ortamı ve akademik düzeyiyle nispeten dezavantajlı durumda olan bin Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine kapsamlı bir desteğe tabi tuttuk. 725 kütüphane, 245 Fizik-kimya laboratuvarı, Türkçe-matematik ve fen okuryazarlığı için 324 bin 406 eğitim materyali desteği verdik” dedi.

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