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EĞİTİM

Kayıp bir buçuk yılda tamamlanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın döneminde öğrencilere eğitim desteğinde çoklu seçenek sunduklarını belirterek, “Ülkemizdeki tüm çocukları desteklemek ve bu desteği belirli bir döneme indirgemekten ziyade bir buçuk yıla yayarak yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Kayıp bir buçuk yılda tamamlanacak
Ziya Selçuk

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ulusal Destekleme Programı UDEP hazırlandı. Bir buçuk sene sürecek olan UDEP kapsamı içerisinde yer alan 2 Temmuz’da bitecek olan ‘Telafi de Ben de Varım’ programının detaylarını gazetecilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk açıkladı. Programla, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan binlerce öğrenci, isteğe bağlı olarak fiziksel, kültürel ve sanatsal aktiviteler için okullarda bir araya gelebilecek.

813 BİN ÖĞRETMEN AŞILANDI

  • UDEP programıyla pandemideki kayıpların bir buçuk yıllık süreçte tamamlanabileceğini söyleyen Selçuk, “Okulları eylül ayında açmayı planlıyoruz. Aşı konusunun yeni eğitim yılına kadar kalması söz konusu bile değil. Şu ana kadar 813 bin civarındaki öğretmenimizin işlemi hallolmuş oldu. Önümüzdeki haftadan itibaren bu ayın içinde tamamlanmış olur” dedi.

DÜNYADA İLK ÜÇTEYİZ

Salgın döneminde öğrencilere eğitim desteğinde çoklu seçenek sunduklarını belirten Bakan Selçuk, “Bizim büyük şemsiyemiz UDEP, ülkemizdeki tüm çocukları desteklemek ve bu desteği belirli bir döneme indirgemekten ziyade bir buçuk yıla yayarak yapmak istiyoruz. Başka ülkelerin destekleme kampanyası için neler yaptığına baktığımızda içerik bakımından ilk üçteyiz. Googla’ın raporlarına göre pandemide 282 milyon 202 bin 533 kere canlı ders yapıldı. EBA Mobil yaklaşık 33 milyon kez indirildi. 14 milyon 100 bin 253 öğrenci ve bir milyon 177 bin 725 öğretmen EBA platformunu kullandı. EBA 23 milyar tıklanma sayısıyla dünya birincisi oldu. Bulunduğu çevrenin sosyal ekonomik şartları, eğitim ortamı ve akademik düzeyiyle nispeten dezavantajlı durumda olan bin Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine kapsamlı bir desteğe tabi tuttuk. 725 kütüphane, 245 Fizik-kimya laboratuvarı, Türkçe-matematik ve fen okuryazarlığı için 324 bin 406 eğitim materyali desteği verdik” dedi.

ÖĞRENCİLERİ İSİM İSİM LİSTELEDİK

  • Pazartesi’den itibaren başlayan süreçle ilgili bilgi veren Selçuk, şunları kaydetti: “Tüm kademelerde eksiklik olduğunu belirledik. En çok ne de tedirginiz akademik, sosyal, duygusal, fiziksel alanda. Neden? Çünkü diğerinde öğrencilerin seçenekleri var isterse televizyondan isterse uygulamadan bakar fakat fiziksel aktiviteler sınırlı. Bu pazartesiden itibaren ki süreci fiziksel, kültürel ve sanatsal aktivitelerle yapmayı planlıyoruz. Hiçbir zorunlulukları yok isterlerse okula gelmeyebilirler. Beceri açıklarını gidermek istiyoruz. Uygulama çerçevesine baktığımızda şunu görüyorum birinci ve ikinci sınıflarda okumayla ilgili problemleri yok ancak yazmayla ilgili eksiklikler var hemen şu günlerde öğretmenlerimiz buna ağırlık verecek. İlkokul 3 ve 4’lerde matematik eksik isim isim öğrencilerimizi listeledik öğretmenlerimizi ücret karşılığında atadık. Ortaokul 5,6 ve 7’nci sınıflarda kritik kazanımlara, 8’nci sınıflarda liseye geçiş sınavlarında öğretmenler destek verecek. 11’nci sınıflar ise EBA Akademik Destek uygulamasından faydalanacak. 2 Temmuz’da Akademik destek programımız sonlanıyor.”
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