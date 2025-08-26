Kayıp olarak aranıyordu, 10 gün sonra cesedi bulundu

İskilip ilçesi Sakarya Mahallesi’nde oturan Eldivas Babayiğit, 16 Ağustos’ta ekmek almak için evinden çıktı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Babayiğit’in ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve zabıta ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalara Samsun, Yozgat ve Çankırı’dan gelen AFAD ekipleri de katıldı. Eldivas Babayiğit’in bulunması için 115 kişilik ekip, 4 iz köpeği, dronlar, termal kameralar ve gece görüş sistemleri yardımıyla arama çalışmaları sürdü.