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KAYSERİ

KAYMEK’ten gençlere “Projen ile gel” çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik teknoloji konusunda proje başlatarak çağrıda bulundu. Teknoloji ile ilgilenen gençlere yönelik “Projen ile gel” uygulaması başlatan KAYMEK, hem gençlerin hem de ülkenin yararına olan projeleri geliştirerek hayata geçirecek.

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Kayseri Yeni Şafak
KAYMEK’ten gençlere “Projen ile gel” çağrısı
Kayseri.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), gençlik merkezlerinde bulunan robotik kodlama atölyelerinde, 14-17 yaş aralığında projesi olan gençlere destek olmaya, fikirlerini geliştirebilecekleri ortamı temin etmeye yönelik tasarlanan “Projen ile gel” uygulamasında, gençlere büyük destek sağlanırken, önemli fırsatlar da sunulacak.

Konuya ilişkin bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, teknofest gençliğini KAYMEK’ten çıkarabileceklerini ifade ederek, “Bir de projenle gel sloganı ile ihtisas merkezimizde robotik kodlama atölyesinde eğitime alacağımız gençler olacak. Projeleri ile gelecek, tasarladıkları projeleri bize getirip sunacaklar. Değerlendirmelerden sonra, belediyemizin desteği ile onlar somut hale gelecek” dedi.

“Projen ile gel” uygulamasına ilişkin bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen gençler, www.kaymekonline.com adlı web sitesini ziyaret edebilecek.

Yerli ve milli tramvay aracı Kayseri yollarında
FOTOĞRAF 9
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Kent genelinde ulaşım konforundaki standardı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yatırım ve projelerini bir bir hayata geçiren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehre kazandırdığı yeni yolların yanı sıra raylı sistem ağını da genişletecek çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmalarında son aşamaya gelinen Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattının, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlunun teşrifleriyle, Ankara ili Sincan OSBde Bozankaya Fabrikası Kayseri Tramvay Projesi Üretim Tesisinde gerçekleşen tören ile teslim alınan ilk tramvay aracının gece saatlerinde şehre ulaştığını duyurdu.
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Başkan Büyükkılıç, “Yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni tramvay aracımız şehrimizin yollarında seyrine başladı hamdolsun. Sarı kırmızı renkler de bu şehre çok yakıştığı için rengini şehrimizin marka değeri Kayserisporumuzdan alan sarı kırmızı seçtik. Detaylarını ise Erciyesimizin ihtişamından alan yerli tramvayımız Kayserimize hayırlı olsun dedi.
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6,7 kilometre uzunluğundaki Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattının istasyon sayısının 11 olduğunu, dolgu, beton imalatları, ray montajları, kataner direk ve tel montajları, elektrik ve fiberoptik kablo işlerinin tamamlandığını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, , çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür etti.
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Kayseride çalışacak 5 araçtan birisi olan ve törenle teslim edilen yeni tramvay aracının uzunluğu 32,7 metre, genişliği 2,65 metre, yolcu kapasitesi 288 ve hızı da saatte 70 kilometre olacak.
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Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattına özel olarak üretilen 5 tramvay aracın tasarımında Kayserinin ihtiyacına ve uyumuna göre tasarlandı. Yeni teknolojiler kullanılırken, çevre dostu enerji kullanmasını sağlayacak motor ve hareket aksamlarının yanı sıra, ergonomik, konforlu ve engelli dostu tasarımlara özen gösterildi.
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Tramvaya üç aşamalı üstün konforlu koltuklar yerleştirilirken, koltuk döşemelerinde Erciyes motifleri kullanıldı. Ayrıca bisiklet ve scooter bağlama yerleri ve şarj üniteleri yapıldı.
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Mevcut 35 kilometrelik raylı sistem ağı ile Kayserililere hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent ve Şehit Furkan Doğan-Talas Anayurt raylı sistem hatları ile raylı sistem ağını yaklaşık 48 kilometreye çıkaracak.
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Yerli ve milli tramvay aracı Kayseri yollarında
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı'nın ilk tramvay aracının şehrin yollarına indiğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “Rengini şehrimizin marka değeri Kayserisporumuzdan, detaylarını ise Erciyes'imizden alan yeni tramvayımız şehrimizin yollarında" dedi.

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