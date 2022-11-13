KAYMEK’ten gençlere “Projen ile gel” çağrısı

Büyükşehir Belediyesi Kayseri mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), gençlik merkezlerinde bulunan robotik kodlama atölyelerinde, 14-17 yaş aralığında projesi olan gençlere destek olmaya, fikirlerini geliştirebilecekleri ortamı temin etmeye yönelik tasarlanan “Projen ile gel” uygulamasında, gençlere büyük destek sağlanırken, önemli fırsatlar da sunulacak.

Konuya ilişkin bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, teknofest gençliğini KAYMEK’ten çıkarabileceklerini ifade ederek, “Bir de projenle gel sloganı ile ihtisas merkezimizde robotik kodlama atölyesinde eğitime alacağımız gençler olacak. Projeleri ile gelecek, tasarladıkları projeleri bize getirip sunacaklar. Değerlendirmelerden sonra, belediyemizin desteği ile onlar somut hale gelecek” dedi.

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“Projen ile gel” uygulamasına ilişkin bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen gençler, www.kaymekonline.com adlı web sitesini ziyaret edebilecek.