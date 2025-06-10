Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Kaynak yaparken akıma kapılan işçi 9 gün sonra hayatını kaybetti

Kaynak yaparken akıma kapılan işçi 9 gün sonra hayatını kaybetti

16:2510/06/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
İki balkon arasına yerleştirdiği metal platformda kaynak yapmaya hazırlanan Güner'in akıma kapılması kameralara yansıdı.
İki balkon arasına yerleştirdiği metal platformda kaynak yapmaya hazırlanan Güner'in akıma kapılması kameralara yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 balkon arasına yerleştirdiği metal platformda kaynak yapmaya çalışırken, akıma kapılıp 4 metreden düşen Mehmet Ali Güner (45), hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Güner'in düşme anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Binanın dış cephesinde yük asansörü kurmak için çalışmaya başlayan Mehmet Ali Güner, birinci kattaki iki balkon arasına metal platform yerleştirdi. Demir kaynağı yapmaya hazırlanan Güner, akıma kapılıp yaklaşık 4 metreden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner'in boynunda kırık belirlendi. Buradan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım servisine alınan Mehmet Ali Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.


Öte yandan, Mehmet Ali Güner'in düşme anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki balkon arasına yerleştirdiği metal platformda kaynak yapmaya hazırlanan Güner'in akıma kapılması ve çevredekilerin o an yaşadığı panik yer aldı.



#kaynak
#antalya
#işçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu: Türkiye Savunma Sanayii TCG ANADOLU ile listede fırtına estirdi