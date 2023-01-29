Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri villalarda yaşanan hırsızlıkların ardından harekete geçti. Hırsızlık yapılan bir villada inceleme yapan ekiplerin dikkatini hırsızlığın yaşandığı güne ait market ve paket servis yemek fişi dikkati çekti. Hırsızlardan birinin kiraladıkları lüks araçla markete giderek muzlu puding, sigara, çilek ve krema aldığını belirleyen ekipler, hırsızın kredi kartı ile alışveriş yaptığını tespit etti. Hırsızın adresini belirleyen ekipler, diğer 4 hırsızla buluşan D.F. ile suç ortakları olan S.F., A.T., D.K. ve S.T.’yi kıskıvrak yakaladı.