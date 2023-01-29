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Jandarma 90 bin TL'lik hırsızlık olayını çözdü: 3 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir bağ evinden çalınan 90 bin TL değerindeki malzeme ele geçilirken, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

16:48 . 29/01/2023 Pazar
IHA
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Ağırnas Mahallesinde F.K.’nın bağ evinden 360 adet sac kalıp demiri, 68 adet demir direk ve 2 adet demir pencere korkuluğu olmak üzere 90 bin TL değerinde malzemenin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.


Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü Ekipleri , Olay Yeri İnceleme ekipleri ve JASAT Timi ile birlikte yapılan saha araştırmaları ve incelemelerinin sonucunda bahse konu hırsızlık olayını E.K., M.A.K. ve Ö.A.’nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Servet değerinde hırsızlık yapan kişi evindeki gizli bölmede yakalandı
Servet değerinde hırsızlık yapan kişi evindeki gizli bölmede yakalandı

Ankara'da girdikleri dairelerden hırsızlık yapan 4 şüpheli, 'Kıskaç' adı verilen operasyonla yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık yapacakları bölgenin yaşam tarzına göre kıyafet seçip, kiralık ev arama ya da misafir gibi binalara gelip, özellikle kilitli olmayan dairelere kapı dilini düşürerek girdikleri, para, ziynet, silah gibi değerli eşyaları çaldıkları, girdikleri 14 evden 792 bin 507 TL'lik hırsızlık yaptıkları bildirildi. Ekipler, 198 farklı kamera görüntüsünden 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti. 'Kıskaç' adı verilen operasyonla S.V., S.K., E.A. ve N.M. isimli kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinden yapılan aramada çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüphelilerden S.K.'nin, evine yaptırdığı gizli bölmede saklanırken yakalandığı bildirildi.

Çalınan malzemelerin satıldığı hurdacının tespit edilmesinin ardından malzemelere el konularak sahibine teslim edildi. E.K. ve M.A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

#Kayseri
#JASAT
#Melikgazi
1 saat önce
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Jandarma 90 bin TL'lik hırsızlık olayını çözdü: 3 gözaltı
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