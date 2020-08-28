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KAYSERİ

Kayseri haberleri: Ormanda ölü bulunan adamın katili eniştesi çıktı

Ormanlık alanda cesedi bulunan adamın katili eniştesi çıktı

Kayseri'de ormanlık alanda tüfekle vurularak öldürülmüş olan kişinin katil zanlısının eniştesi olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, katil zanlısı olduğu belirlenen enişte B.A.'yı suç aleti ile birlikte yakaladı.

Haber Merkezi İHA
Y.A.'yı öldüren B.A. suç aleti ile birlikte yakalandı.
Y.A.'yı öldüren B.A. suç aleti ile birlikte yakalandı.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak arandıktan sonra boş arazide tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan adamı, eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı. Kayıplara karışan cinayet zanlısı, jandarma ekiplerinin iki günlük çalışmasıyla yakalandı.

AA
B.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.

ENSESİNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

  • Edinilen bilgiye göre, hakkında 19 Ağustos’ta kayıp müracaatı yapılan Y.A., bir hafta sonra Kırkgeçit Mahallesi Saldere mevkinde ormanlık alanda ensesinden tüfek ile vurulmuş halde bulunmuştu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde; şüpheli olduğu tespit edilen Y.A.’nın eniştesi B.A. (38), olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. B.A., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Eniştesi tarafından öldürülen Y.A.

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler ile birlikte tüm imkânlar kullanılarak her şartta ve zamanda vatandaşın yanında olmaya daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

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