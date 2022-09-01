Talas’ta onarım timleri işbaşında

Talas Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki basit bakım-onarım ve tadilat işlerini anında yerine getirmek amacıyla onarım timlerini devreye soktu. Gerek olay yeri inceleme ekiplerinin haftanın iki günü ilçenin cadde ve sokaklarını gezerek tespit ettikleri eksiklikleri gerekse de vatandaşların iletişim merkezine ulaştırdıkları talepleri anında değerlendirmek ve kısa sürede çözümü kavuşturmak amacıyla oluşturulan onarım timleri 4 ayrı ekipten oluşuyor.

Göreve başlayan onarım timleri ile ilgili olarak bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Haftanın 2 günü gerçekleştirdiğimiz ve günün ilk ışıklarıyla incelemelerine başlayan olay yeri inceleme ekiplerine entegre olarak onarım timlerini hizmete sunuyoruz. Belediye başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle beraber 4 grup olarak haftanın iki günü Talas’ımızın her yerinde eksiklerimizi ve onarılacak yerleri önceden tespit ediyoruz. Bu tespitten sonra, 4 kol halinde çalışan onarım timi de hemen olay yerine gidip gerekli onarım çalışmalarını yapıyor” dedi.