Kayseri'de bir çoban, su kuyusunda insan kemikleri buldu

Kemal Kılıçdaroğlu Van'da konuştu: Kayyum uygulamasına karşıyız

CHP'nin Van'daki bir otelde düzenlediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partili belediye başkanlarına konuşma yaptı.Burada kayyumlara karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 'Bölgede yerel yönetimlerle ilgili ciddi bir sorun var. Kayyum ataması var. Kayyumdan dolayı duyulan ciddi bir rahatsızlık var. Alanda da görüyoruz bunu. 'Seçtiğimiz belediye başkanlarına görev yaptırmıyorlar' deniyor. Biz kayyum uygulamasına karşıyız.'