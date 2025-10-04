Kayseri'de kız arkadaşını darbeden sürücüyü takip edip dövdü

Kayseri'de trafikte yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, kadın motosiklet sürücüsünü darbetti. Kadının erkek arkadaşına haber vermesi üzerine aracı takip eden şahıs, kız arkadaşını darbeden sürücüyü dövdü. Polis ekipleri 2 kişiyi de gözaltına aldı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde trafikte 'yol verme' tartışmasının büyümesi üzerine araçtan inen otomobil sürücüsü M.D. (64), kadın motosiklet sürücüsü G.N.Ö.'yü (24) darbetti.
Bunun üzerine erkek arkadaşı H.M.'ye (23) haber veren genç kadın, otomobili takibe başladı.
H.M., otomobili park ettiği sırada saldırdığı M.D.'yi dövdü.
Yaşananlar kameraya yansırken Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.M. ve M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler emniyete götürüldü.