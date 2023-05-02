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Kayseri’nin yeni tramvay hattında test sürüşü başladı

Kayseri’de Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası Tramvay Hattı’nda test sürüşleri başladı. Başkan Memduh Büyükkılıç, projenin kentteki ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getireceğini belirtti.

Kayseri
04:00 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Kayseri Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası Tramvay Hattı.

Kayseri Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası Tramvay Hattı.

Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Talas Mevlana’dan Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak güzergâh boyunca 9 adet yolcu istasyonu, 3 adet yer altı kuyu deposu ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik işleri de dâhil olmak üzere ilave raylı sistem hattı çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu projenin kentin ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getirecek çalışmalardan birisi olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan ve İldem’den Mobilyakent’e kadar uzanan tramvay hattının ardından Talas Mevlana’dan Cumhuriyet Meydanı’na gidecek olan yeni tramvay hattının da söz verdikleri gibi test sürüşlerinin başladığını duyuran Başkan Büyükkılıç, “Geçtiğimiz aylarda hizmete açtığımız hattımız, İldem’den gelip, Belsin Anafartalar hattından dönüyor. O proje, terminalimizin, Şehir Hastanemizin, Nuh Naci Yazgan Üniversitemizin önünden geçip Mobilyakent’e uzanan hizmeti veriyor” dedi.

Memduh Büyükkılıç.

ULAŞIMDA KONFORU SAĞLAYACAĞIZ

Kayseri’nin eğitim merkezi bir şehir olduğuna da vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “5 üniversitemiz var. Öğrencilerimizin yoğun olarak kaldığı, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’nin olduğu bölgede, 200 bine yakın nüfusa ulaşmaya çalışan, gelişen ilçemiz Talas için tramvay hattımız da mayıs ayı başında test sürüşleri başladı. Daha sonra da ulaşım hizmetlerini sürdürecek. 85 bin nüfusu olan Mevlana Mahallemiz ve üniversitelere hizmet eden bir anlayışla ulaşımda konforu sağlamış olacağız. Talasımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



#Raylı Taşıma Sistemi
#Memduh Büyükkılıç
#Mobilyakent
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