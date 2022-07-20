Kaz kafalı ırkçılar

Sosyal medyayı silah gibi kullanarak provokasyonlara imza atan ırkçıların son hedefi Iraklı bir aile oldu. Başını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın çektiği ırkçılar, İstanbul Başakşehir’de çekilen 30 saniyelik görüntü üzerinden “Suriyeli aile parktan kaz çalıyor” iddiasında bulundu. Bilginin doğruluğuna bakmadan üzerine atlayan ırkçılar, videoyu en çok paylaşılanlar arasına soktu. Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyeti, zeka yoksunu provokasyonu çökertti. Kadınların kendilerine ait olan ördekleri gölete bırakmak için getirdiği ortaya çıktı.

Fatih’teki evlerine misafir olduğumuz Zeynep E. ve ablası Fatıma Z., nEminönü’nden aldıkları ördek yavruları üç ay sonra gürültü yapmaya başlayınca, Başakşehir Gölet Parkı’na bırakmaya karar vermiş.

3 AY ÖNCE SATIN ALMIŞLAR

Irkçıların hedef gösterdiği ailenin İstanbul Fatih’teki evine misafir olduk. Anlattıkları, ırkçı provokasyonu bütün açıklığı ile ortaya koydu. Öncelikle aile Suriyeli değil Iraklı, parka bırakılan kaz değil ördek. Hikâye evin 18 yaşındaki kızı Zeynep E. ve ablası Fatıma Z.(23)’nin Eminönü’nden yavru ördek almasıyla başlamış. İki kardeş ilgi ve şefkatle üç ay boyunca ördekleri beslemişler. Fakat çok sevdikleri ve artık evcilleşen ördekleri 3 aylık olup, gürültü yapmaya başlayınca komşularının rahatsız olmasından korkmuşlar. Böylece evcil hayvanlarına yuva arayışları başlamış. Daha önceden gezdikleri kazların ve ördeklerin olduğu Başakşehir Gölet Parkı’na gidip 2 ördeği oraya bırakmaya karar vermişler. Ancak güvenlik görevlileri ördeklerini parka bırakmalarının yasak olduğunu söyleyince, ördekleri geri götürmek istemişler. İki kardeş bu sırada, bir kadının video çektiğini görmüşler.

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ŞİKÂYETÇİ OLMAYACAĞIZ

Fatıma Z., o anları bize şu sözlerle aktardı: “Bizi neden videoya çektiğini sordum. Hemen bağırmaya başladı. Bize bağırmaya hakkınız yok dedim. Ona durumu anlattım. Ördeklerin bizim olduğunu söyledim. Hatta telefonumdan ördeklerin fotoğraflarını gösterdim. Polis gelip ifadelerimizi aldı. Olayı anlattık ve ördeklerimizle eve geri döndük. Sosyal medyada haberleri görünce şok olduk.”

Iraklı aile, yalan haberi yayan kadından şikâyetçi olmayacak. Fatıma Z., böyle bir olayın gündeme gelmesini trajikomik bulduklarını dile getirdi.

Iraklı aile, yalan haberi yayan kadından şikâyetçi olmayacak. Böyle bir olayın gündeme gelmesini trajikomik bulduklarını dile getiren Fatıma Z. “Sadece ördeklerimizi güvenli bir yere bırakmak istedik. Görevliler yasak deyince eve geri getirdik. Diğer kazlarla ve ördeklerle kavga edip yaralandılar ve evde büyüdükleri için parkta ölebileceklerini söylediler. Bu videoyu paylaşıp yayan kişinin sağlıklı düşündüğünü sanmıyorum. Bu sebeple şikâyetçi olmak istemiyoruz. Polis bize istersek şikâyet edebileceğimizi söyledi. Şimdilik ördeklerimizi evde beslemeye devam edeceğiz. Her gün bahçeye çıkarıyoruz. Burada yakın havuzu olan bir parkta serinlemelerini sağlıyoruz. Bu süreçte önemli olan komşularımız. Onlar bize rahatsız olmadıklarını ve gürültü gelmediği söyledi.” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’yi çok seviyoruz

Yedi yıldan bu yana İstanbul’da yaşadıklarını belirten Fatıma Z., şu ifadeleri kullandı: “Parka gittiğimizde orada çocuklar ördeklerle oynadılar ve birlikte fotoğraf çektiler. Kimseyle bir sorunumuz yok. Türkiye’yi çok seviyoruz. Burada Kur’an-ı Kerim dersleri veriyorum. Bu apartmanda üç yıldan bu yana yaşıyoruz. Komşularımızla hiçbir sorun yaşamadık. Dilerim bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız.” Iraklı ailenin komşularıyla da konuştuk. Ördeklerin varlığından haberdar olan komşuları, “Aileye bırakacak bir yer bulamıyorsanız kesip yiyin dedik ama kıyamadılar “ şeklinde konuştu.

GÜNDEM Başakşehir'de göletten ördek çalındı iddiası yalan çıkmıştı: İlk kez konuştular