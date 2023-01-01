Kaza değil cinayet: İzmir Bornova'da inşaat vinci devrildi

İzmir'in Bornova ilçesindeki otel inşaatında yapıya doğru devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 işçinin öldüğü olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında projenin ana firma yetkilisi E.Y, şantiye şefi M.Y. ve iş güvenliği uzmanı F.M.A, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Vinç firması sahibi İ.K.’nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

İŞVEREN KUSURLU

Kazada hayatını kaybeden Fesih Çiftçi'nin ailesinin avukatı Mehmet Harun Elçi, "Bu iş kazasında şüphesiz işverenin ciddi anlamda ihmali ve kusuru bulunmaktadır. İş kazası önlenebilirdi ancak işveren gerekli önlemi almadı. Kule vincin altında yaşam alanının bulunmaması gerekirdi. O nedenle bu olay işverenin gerektiği önlemi almaması neticesinde gerçekleşmiştir" dedi. Çiftçi'nin dayısının oğlu Emrah Siner ise, "Bu şantiyede daha 1 ay önce akrabamız Alper Özer yaşamını yitirmişti" diye konuştu.

REKLAM

ŞİRKET İLGİLENMEDİ

Kazada, konteynerden yaralı kurtulan işçilerden Mücahit Çiftçi, "Yukarıdan bir şeyler düşmeye başladı. Her gün zaten moloz düşüyordu. Bu nedenle önemsemedik fazla. Bu durumu binlerce kez şirkete söylemiştik. İlgilenmediler. Başımıza sadece bir çatı yaptılar. Bunun bizi koruyacağı söylendi. Sonra birdenbire betonlar üzerimize döküldü. Birçok iş arkadaşımız vefat etti. Mağduruz. Bu bir iş kazası değil cinayettir" ifadesini kullandı. Öte yandan kazanın meydana geldiği inşaattaki vincin söküm çalışmalarına da başlandı.