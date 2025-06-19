Kaza sonrası alev araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı

Isparta'da Bayram S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından otomobil bir anda alev aldı. Sürücü Bayram S., alev alan araçtan kendi imkânlarıyla çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bayram S.'yi ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.