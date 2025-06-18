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Zonguldak'ta otomobil 80 metreden şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta otomobil 80 metreden şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

17:4018/06/2025, Çarşamba
IHA
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Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde yayla yolunda şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bölüklü Yaylası'ndan Gümeli merkezine seyreden Şener D. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 80 metre şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Şener D. ile yanındaki Nurcan D. ve Tolga D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.




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