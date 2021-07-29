Kâbus büyüyor: Bodrum ve Didim'de de orman yangınları çıktı

Talihsiz kadın gözyaşları içinde, Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı dedi.