Kâbus büyüyor: Bodrum ve Didim'de de orman yangınları çıktı

Marmaris yangınının ardından Bodrum’da da orman yangını başladı. Söndürme ekipleri yangınlara müdahale ediyor.
Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
Didim'de makilik alanda yangın çıktı
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahale ediyor.
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Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı
Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Marmaris'te korkutan orman yangını: Alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve otellere yaklaşık 100 metre yaklaşan alevlere ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi’ndeki Boğsak koyunda başlayan orman yangını, bölgenin farklı noktalarında sürüyor.
Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın dolayısıyla, Işıklı Mahallesi’ndeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar Yeşilovacık’taki okullara yerleştirildi. Hayvanlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalan köylü kadınlar, sığındıkları okulda gözyaşı döktü.
Yangın nedeniyle Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz sahil yolu da trafiğe kapatılırken, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Silifke’de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
Mersin'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını devam ederken, yangın dolayısıyla evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor.
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Yangın, Şişeler’in yanı sıra Manavgat’ın batısında Kalemler, Evrenseki, Çolaklı, Yavrudoğan-Zeyve, Gündoğdu, Hocalar ve Taşağıl mahallelerinde, doğuda; Oymapınar, Karavca, Saraçlı, Ulukapı, Çeltikçi, Karaöz, Cevizler, Hacalıköy ve Kurtlar mahallelerini etkisi altına aldı.
Çok sayıda mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, özellikle Kalemler Mahallesi’nin ardından Ulukapı Mahallesi’nde de çok sayıda ev yandı.
Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için adeta seferber oldu.
Çeltikçi Mahallesi’nde yanan samanlıktaki köpek, sahipleri tarafından alevlerin arasından çıkarıldı.
Yangından etkilenen bir inek vatandaşlar tarafından su sıkılmak suretiyle saklandığı çukurdan çıkarıldı.
Boşaltılan mahallelerdeki vatandaşlar geceyi sokakta, yol kenarlarında ve araçlarında geçirdi.
Özellikle Manavgat-Ulukapı arasındaki yol üzerinde vatandaşların geceyi araçlarında ve açıkta geçirdikleri gözlendi.
Yangında mahsur kalan hayvanları kurtarmak için halk seferber oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangından ötürü, şu ana kadar 5 mahalle tahliye edilirken, vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sıcaktan etkilenen hayvanlar suyla ıslatılırken, ateşlerin arasında kalan köpekler, sahipleri tarafından kucaklanıp alevler arasından çıkarıldı.
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Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesine bağlı, Kızlarsekisi, Salmanlı ve Akarca mahallerinde dün akşam 19.45 sıralarında ormandan yangın çıktı.
Yangına yaklaşık 200 arazözle beraber çok sayıda iş makinesi gönderildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını başladığı andan itibaren sabahın ilk ışığıyla birlikte yangına müdahalesi hız kesmeden devam ediyor.
Rüzgarın etkisiyle artan yangın henüz kontrol altına alınmadı.
Yangının başladığı Kızlarsekisi Mahallesi tamamen tahliye edilirken birçok ev yanarak kül oldu.
Bir evin ise yanma anbean kameralara yansıdı.
Yangından ötürü evini alevlerden kurtarmak isteyen bir kişi, bölgede denetleme yapan jandarma ekiplerince zorla ikna edildi.
Jandarma ekipleri, adamı evinden çıkararak sağlık ekiplerini götürmeye gitti.
Adana’daki orman yangını hızla büyüyor: Kozan'da evler alevlere teslim oldu!
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırmaya devam ediyor. Günün aydınlanmasıyla beraber itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahaleleri sürdürüyor. Köylere sıçrayan yangında yanan bir ev anbean görüntülendi.
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Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen son dakika felaket haberiyle sarsıldı.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi’nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Talihsiz kadın gözyaşları içinde, Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı dedi.
Kalemler Mahallesi’nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akseki'de bir vatandaşın hayatını kaybettiğini ve Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını açıkladı.
Manavgat'ta yürekler de yandı: Antalya tarihinin en büyük ikinci felaketini yaşıyor
Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen son dakika felaket haberiyle sarsıldı. Evrenseki'de başlayan ve Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Yavrudoğan mahallelerine sıçrayan yangın, yerleşim yerlerine de sirayet etti. Bir vatandaş yangın nedeniyle hayatını kaybetti.
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İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, poyrazın etkisiyle hızla büyüdü.
Tedbir amaçlı 5 köyün boşaltılmasına neden olan yangına, dün havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verildi.
Poyrazın şiddetli olması nedeniyle havadan müdahalenin güçlükle gerçekleştiği belirtildi.
Karadan ve havadan yangına müdahale devam ederken, yangının, Aydıncık ilçe merkezindeki yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladığı öğrenildi.
Bu arada Bozyazı ilçesindeki yangının gece saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.
Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde: Yerleşim yerleri tehdit altında
Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor.
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Marmaris'teki yangın yerleşim birimlerine yaklaştı: Dehşete düşüren görüntüler
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yerleşim birimlerine yaklaşan yangınla hem havadan hem de karadan mücadele sürüyor. Vatandaşların da destek verdiği yangınla mücadele çalışmaları kameralara yansıdı.
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"Ölürsem bu videoyu izleyin" diyen köylü yangının ortasında kalan hayvanlarına yalvardı: Gitme ne olursunuz gelin
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve bu sabah kontrol altına alınan orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü. 18 köy ve mahalle tahliye edilirken, bazı mahallelerdeki evler küle döndü. İlçede bir köylünün yangının ortasında kalan hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı anlar günün en çok izlenenleri arasına girdi.
'Ölürsem bu videoyu izleyin' diyen kişinin hayvanlarına adeta yalvardığı görüntüler yürekleri dağladı.
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00:59
Manavgat'ın ardından Marmaris'te de yangın çıktı
Antalya'da Manavgat'tan sonra bir yangın da Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıktı. Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
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00:48
Osmaniye'de orman yangınına müdahale sürüyor
Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemeyen yangını karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Evlerinden çıkan köylüler yol kenarlarında yangına müdahaleyi izledi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte alevlere müdahale için iş makineleri yol açıyor.
Dün akşam saatlerinde 2 noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.
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Manavgat'ta yangının küle çevirdiği Oymapınar köyü havadan görüntülendi
Antalya'da dün başlayan yangın bir çok evi küle çevirdi. Manavgat ilçesine bağlı Oymapınar köyünde alevlere teslim olan evler havadan böyle görüntülendi.