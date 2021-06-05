​KCK şeması açığa çıktı

Kırsalda hareket edemez hale gelen terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına darbe vuruldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Nisan 2017’de örgütsel toplantı ve kararların alındığı Mezopotamya Bilgi Evi’nin asma katında ele geçirilen çok sayıdaki not ve ajandalar inceleme altına alındı. Ajandaların birinde PKK’nın sözde şehir yapılanması KCK tarafından kurulması planlanan mahalle meclislerinin şeması ve üye olmak için başvuranların isimlerine ulaşıldı.
18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
- Ajandada adları geçen 22 ismin adreslerini belirleyen ekipler önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Diyarbakır, Mardin, Bursa ve Yalova’daki adreslere yapılan baskınlarda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında bir av tüfeği, bir tabanca, örgütsel malzemeler ve dijital materyaller ile basımı ve dağıtımı yasak olan yayınlar ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, operasyon örgütün kurmaya çalıştığı sözde mahalle meclislerini de deşifre etti.