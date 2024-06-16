Keçi kılıyla sevkiyat!

Esendere, Kapıkule ve Dilucu Sınır kapılarında farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Esendere’de arama yapılan TIR’da eroin yapımında kullanılan 58 kilogram afyon sakızı, Kapıkule’de durdurulan TIR’da 228 kilogram esrar, Dilucu’nda aranan keçi kılı yüklü TIR’da ise 73 kilogram metamfetamin yakalandı. X-ray’de tespit edilen yoğunluk nedeniyle TIR’da detaylı arama yapıldı. Keçi kılı cinsi yüke narkotik dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine numune alınıp teste tabi tutuldu. Test sonucu, metamfetaminin keçi kılıyla harmanlandığı anlaşıldı.
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1 saat önce