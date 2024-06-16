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Keçi kılıyla sevkiyat!

Zehir tacirleri, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerine takıldı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 02:56 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Esendere, Kapıkule ve Dilucu Sınır kapılarında farklı türlerde 357 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Esendere’de arama yapılan TIR’da eroin yapımında kullanılan 58 kilogram afyon sakızı, Kapıkule’de durdurulan TIR’da 228 kilogram esrar, Dilucu’nda aranan keçi kılı yüklü TIR’da ise 73 kilogram metamfetamin yakalandı. X-ray’de tespit edilen yoğunluk nedeniyle TIR’da detaylı arama yapıldı. Keçi kılı cinsi yüke narkotik dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine numune alınıp teste tabi tutuldu. Test sonucu, metamfetaminin keçi kılıyla harmanlandığı anlaşıldı.



#Operasyon
#Ticaret Bakanlığı
#Gümrük Muhafaza
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