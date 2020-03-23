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ANKARA

​Keçiören Belediyesi tek kullanımlık tabldot sistemine geçti

Keçiören Belediyesi tek kullanımlık tabldot sistemine geçti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçe genelindeki kamu binaları, parklar, ATM cihazları, ibadethane ve topluma açık tüm alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı devam ettirirken bir yandan da personelimizi koronavirüs salgınına karşı korumak için yemekhanede toplu olarak yemek yeme sistemine ara verdik. Kalabalık oluşmasının önüne geçmek için personelimiz tek kullanımlık tabldotlara konulan yemekleri sırayla alarak birimlerinde tüketiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Keçiören'de personeller, yemekhanede pişen yemekleri özel olarak paketlenen tek kullanımlık tabldotlarla alıyor.
Keçiören'de personeller, yemekhanede pişen yemekleri özel olarak paketlenen tek kullanımlık tabldotlarla alıyor.

Keçiören Belediyesi, koronavirüs salgınının ardından personel yemekhanesinde toplu olarak yemek yeme sistemine son vererek tek kullanımlık paket tabldot sistemine geçti. Bu kapsamda personeller, yemekhanede pişen yemekleri özel olarak paketlenen tek kullanımlık tabldotlarla alarak çalıştıkları birimlerde tüketmeye başladı. Yemekler personel tarafından alınırken kalabalık oluşmaması için de her birimin yemek alma saati ayrı olacak şekilde ayarlandı. Sırası gelen birimin personeli yemekhaneye tek tek alınarak toplu halde yemek alma durumu da ortadan kaldırıldı.

Keçiören Belediyesi, koronavirüs salgınının ardından personel yemekhanesinde toplu olarak yemek yeme sistemine son vererek tek kullanımlık paket tabldot sistemine geçti.

“ÖNLEMLER TOPLUMUN HER KESİMİ TARAFINDAN ALINMALI”

Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına karşı alması gereken önlemlerin toplumun her kesimine yayılması gerektiğini vurgulayan Başkan Turgut Altınok, “Keçiören Belediyesi olarak vatandaşın toplu olarak bulunduğu tesislerimizde, kamu binalarımızda ve tüm sosyal alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı ara vermeksizin sürdürüyoruz. Belediye binamızdan başlayarak tesislerimizde devam eden çalışmalarımızı bakanlığımızın bildirdiği temel dezenfekte ve karantina kurallarıyla yeneceğiz” dedi.

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