Gündem Keçiören, minikleri merkezde eğitecek
ANKARA

Keçiören, minikleri merkezde eğitecek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocukların bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmesi amacıyla ücretsiz hizmet veren Çocuk Hizmet Merkezi’nin açılışına katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Keçiören'de Çocuk Hizmet Merkezi açıldı.
Keçiören'de Çocuk Hizmet Merkezi açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından çocukların bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla yapılan Keçiören Belediyesi Çocuk Hizmet Merkezi törenle açıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra, AK Parti Ankara milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu ve Emrullah İşler ile AK Parti ve MHP’li partililer katıldı.

'ÇOCUKLARIN ÜZERİNE TİTREMEK GEREKİR'

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hizmet Merkezi’nin açılışında konuşan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milletlerin ve devletlerin geleceği çocuklar ve gençleridir. Çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamak, iyi bir gelecek, iyi bir nesil için çalışıyoruz, Onlara psiko-sosyal destek vereceğimiz, sanat becerilerini destekleyeceğimiz Çocuk Hizmet Merkezimizdeki atölyelerimiz, Keçiören’de ikamet eden evlatlarımıza ücretsiz hizmet verecek” dedi.

Altınok, resim, müzik, satranç, robotik kodlama, akıl oyunları, okul öncesi, anne- bebek, tasarla- yap- oyna, jimnastik olarak 9 farklı atölyeden haftalık 800 çocuğun ücretsiz yararlandığını belirtirken, tüm çocuklara da başarılar diledi.

'EN DEĞERLİ YATIRIM İNSANA YAPILANDIR'

  • AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da ileride devlet yönetiminde güzel yetişmiş çocukların söz sahibi olacağını hatırlattı. Sarıeroğlu, sportif, kültürel faaliyetler ve değerlerini içselleştirmiş nesillerin güçlü aile inşasına da katkı sunduğunu sözlerine ekledi.
  • Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler insana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu vurguladı.

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