Keçiören Zabıtası 3 tonluk kaçak dezenfektan ele geçirdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok “Fırsatçılık yapan her kim olursa olsun gereken yasal işlemleri yapmaktan çekinmeyeceğimizi her fırsatta dile getirdik. Nitekim bir binanın deposunun gizli bölmesinde yaklaşık 3 tona yakın kaçak dezenfektan ele geçirdik. Merdiven altı üretim yapan şahsı da zabıta ekiplerimiz polise teslim etti. Vatandaşımızın sağlığını tehdit eden merdiven altı hiçbir faaliyete asla izin vermeyiz” dedi.

RUHSATSIZ DEPOYA KAÇAK DEZENFEKTAN BASKINI YAPILDI

Olay bugün öğlen 13.15 sularında Keçiören Subayevleri mahallesinde meydana geldi. Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle piyasada bulunması zorlaşan dezenfektanı merdiven altı ürettiğinden şüphelenilen Ömer G. isimli şahsın Kavacık Subayevleri Mahallesindeki depoya baskın gerçekleştirdi. Baskın sırasında deponun ruhsatı ve ne için kullanıldığına dair herhangi bir evrak bulunmadığı tespit edildi.

Keçiören Subayevleri mahallesinde kaçak dezenfektanlar ele geçirildi.

YOĞUN KOKU ELE VERDİ

Yoğun kokudan şüphelenerek iz süren Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri giriş katta bulunan dükkânda gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından tuvalet kâğıtlarıyla perdelenen gizli bölmenin kapısından aşağı inerek 3 ton olduğu tahmin edilen sahte dezenfektanla karşılaştı. Zabıta ekipleri dükkânın sahibi Ömer G.’yi kıskıvrak yakalayarak daha sonra polise haber verdi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Keçiören Zabıtası ile olay yerinde incelmelerde bulundu. Kaçakçılık ekipleri, yaklaşık 3 ton dezenfektan yapımına yetecek kadar tıbbi ham maddeleri ve bandrolle satılmaya hazır hale getirilen kaçak yolla yapılan dezenfektanları yediemine aldı, zabıta ekipleri de ruhsatsız depoyu mühürledi.

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“SAHTEKÂRLARA MEYDAN BIRAKMIYORUZ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Fırsatçılara, fahiş fiyatla ürün satanlara ve gıda güvenliğine dikkat etmeyen işletmelere yönelik denetimlerimizi sıklaştırdık. Koronavirüs salgını nedeniyle piyasada bulunması zorlaşan dezenfektanı merdiven altı üreterek piyasaya süren sahtekârlara da meydan bırakmıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin zor günlerden geçtiği bu dönemde vatandaşımıza zarar verecek olan hiçbir eyleme tahammülümüz yoktur. Denetimlerimiz 7 gün 24 saat devam edecek” dedi.