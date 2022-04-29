Keçiören’de dere yatakları temizleniyor

Keçiören Belediyesi, Gümüşdere’nin ilçeden geçen kolunda başlattığı temizlik çalışmasıyla dere tabanında yer alan atıkları önce iş makinalarıyla daha sonra da temizlik personellerinin uğraşlarıyla toplayarak burayı pırıl pırıl yaptı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Atatürk Botanik Bahçesi ve Gümüşdere’nin etrafında yer alan spor, yürüyüş ve bisiklet yollarında vatandaşa daha temiz bir ortamda spor yapma imkânı sunuldu. Temiz ve sineksiz bir yaz geçirmek için dere yataklarını ve sulak alanları temizlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilaçlama çalışmalarının da önümüzdeki günlerde başlayacağını kaydetti.

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