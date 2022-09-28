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Kekik ve adaçayından kolonya yapıldı

Denizli'nin Çal ilçesinde üretimi üst seviyelerde olan kekik ve adaçayının kolonya olarak halka sunulacağı açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
Kekik ve adaçayından kolonya yapıldı
Adaçayı ve kekik ile kolonya yapımı

Türkiye genelinde üzümden sonra kekik ve adaçayında da söz sahibi olan Çal ilçesi, iki önemli değerinin kokusunu kolonyaya çevirerek başta Türkiye olmak üzere Dünya’ya tanıtacak. Doktorant Meryem Karakurt’un Çal’ın eski tarihi kadim reçeteleri okuyarak uzun süre üzerinde çalıştığı koku, Çal Belediyesi Kadın Kooperatifi elinden kolonya şeklinde piyasaya sürülecek. 2 yıllık bir çalışmanın sonucu, tamamen bölgeye özgü bitkilerden elde edilen Çal’ın kendine has kokusu hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanıla bilinecek. Denizli’de bir ilke atan Çal Belediyesi böylelikle bilimsel bir araştırmayı hayata geçirerek halkın kullanabileceği bir hale getirmiş oldu.

''Parfüm olarak da yapabilirdik ama bu vatandaşımıza pahalı gelirdi''

Çal’ın has kokusunun tüm Türkiye’yi saracağını belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Çal’ın kadim tarihinde kullanılan bir koku, iki yıldan bu yana süren çalışmalar sonrası yeniden hayat buldu. Bu kokuyu kolonya şeklinde yapmamızın amacı maliyetini ucuz tutarak her vatandaşımızın kullanmasını sağlamak. Parfüm olarak da yapabilirdik ama bu vatandaşımıza pahalı gelirdi. Lakin şunu ifade etmek isterim ki, kolonya anlayışı bile bu koku ile değişecek. Hem kadınlar hem erkekler bu kokuyu çok beğenecek ve parfüm niyetine kullanılacak. Bundan hiç şüphem yok. Çal’ın has kokusu tüm Türkiye’yi saracak. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

“Özel bir şişeleme ile raflarda yerini alacak”

Eski tarihi kadim reçetelerden kokuyu yeniden tasarlayan Doktorant Meryem Kararkurt ise “Çal’ın has ve öz kokusu iki yıllık bir uğraşımızdan sonra tam anlamıyla tamamlandı. Bu koku eski kadim tarihte parfüm olarak kullanılıyordu. Çal Belediyesi Kadın Kooperatifi ile birlikte her vatandaşımızın gönül rahatlığı ile kullanabilmesi için biz kolonya şeklinde tasarımı tamamladık. Yakın zaman içerisinde Çal ilçesine özgü bu koku yine özel bir şişeleme ile raflarda yerini alacak. Bu Denizli için de bir ilk olacak. Böyle güzel bir gelişmenin içerisinde yer aldığım için de çok mutluyum. Başta Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ve eşi olmak üzere bana güvenen ve bu fırsatı sunan herkese teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

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