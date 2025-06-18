Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kemer ilçesine bağlı Değirmendere Yörük Osman Mevkii'ndeki milli park alanı içinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu.