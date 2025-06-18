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Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı

14:0118/06/2025, Çarşamba
IHA
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Soğutma çalışmaları devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Soğutma çalışmaları devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesi Değirmendere mevkiinde çıkan orman yangını iki saatlik karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 0.5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kemer ilçesine bağlı Değirmendere Yörük Osman Mevkii'ndeki milli park alanı içinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu.


Yaklaşık 2 saatlik yoğun çaba sonucunda kontrol altına alınan yangında 0.5 hektarlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



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